Crónica de un terremoto corto, potente y muy ruidoso

Solo duró unos segundos. Pero el temblor y el ruido del terremoto de este viernes, registrado a las 16.39 horas de la tarde y de magnitud 3,7, se hizo notar en buena parte de la comunidad gallega, como A Coruña, Ferrol o Santiago, y también Lugo, y parte también de la provincia. Aunque sin duda fue la parroquia sarriana de Betote, donde se localizó el epicentro del seísmo, la que sintió con más intensidad el movimiento telúrico. Por suerte, no hubo que lamentar ningún daño personal ni material, y muchos testigos coinciden en que todo quedó en "un susto", del que se repusieron poco después del estruendo.

Y es que, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo tuvo una profundidad mínima (figuraba anoche de 0.0 kilómetros). En la comarca sarriana ya empezaron el año con un terremoto de magnitud 3,5 en Triacastela, por lo que en esta ocasión no se sorprendieron demasiado.

Ni la Policía Local de Sarria ni los Bomberos recibieron ningún aviso, alerta o llamada luego de que se produjese el temblor, y es que ambos cuerpos coinciden en que "la gente de aquí está acostumbrada a los temblores". La Policía Local hizo varias patrullas, pero "todo estaba en pleno orden".

Mapa de terremotos en la provincia

Eso es justo lo que pensó Manuel Sangil, el propietario de una tienda de electrodomésticos de la villa, que se encontraba en su local del centro de la cabeza de comarca cuando "vi que se movían los relojes de la pared", aunque no se preocupó en exceso, porque "fue breve y los que vivimos por esta zona estamos más que acostumbrados y no le damos más importancia", asegura.

Ana Arias, dueña de la residencia de mascotas O Camiño de Betote, admite que el temblor la dejó "fría al principio". En el momento del terremoto se encontraba en una consulta con sus otras dos compañeras, María y Violeta. "Una estaba cortándole el pelo a un perro y la otra jugando, pero enseguida paramos todas porque sentimos el temblor en los pies", dice la veterinaria, que asegura que los animales se pusieron "muy nerviosos con el estruendo, aunque llevaban ya toda la mañana ladrando sin parar, debían de notar que se venía algo fuerte".

Pocos segundos después, Ana recibió un mensaje de su hijo donde le decía "¿qué fue eso mamá?". La sarriana por su parte ya había vivido algún que otro temblor de este tipo, aunque reconoce que se llevó un "buen susto por el ruido", porque todas notaron cómo vibraban las estanterías, aunque, al no ocasionar ningún desperfecto, afirman que recordarán la tarde de este viernes como "una anécdota".

Otros vecinos de Betote, como Sara Rodríguez, se encontraban tranquilamente en casa cuando "sentimos que pasaba un tráiler enorme por el lado". Aunque reconoce que "por suerte todo salió bien". Y como ella, muchos vecinos de la parroquia coinciden en que el seísmo se percibió como "no se hacía notar desde hace bastantes años".

En el caso de O Corgo, el terremoto también se sintió entre algunos de los vecinos, como Manuela Castro, en Marei, que se encontraba durmiendo la siesta. "Despertei ao momento", dice la vecina. O en Láncara, donde muchos vecinos percibieron como "a terra temblaba baixo os nosos pés por uns segundos".

Según la escala Richter, se trata de un seísmo que suele ser percibido por la población, aunque algunos ni siquiera se enteraron. "Yo estaba en el bar y me enteré por un mensaje que enviaron por un grupo familiar", dice Ana María Lence, propietaria de un bar del centro de la villa, que dice que no escuchó "ni lo más mínimo". Al igual que ella, el hostelero José Ramón Lage apenas sintió el seísmo, y asegura que los clientes "no le dieron mayor importancia, porque vivimos otros peores".

Se percibió con notable intensidad en Lugo y algunos comerciantes se echaron a la calle

Aunque el epicentro se registró en Sarria, el temblor se dejó sentir con notable intensidad más allá, desde Lugo hasta Outeiro de Rei, O Páramo, O Corgo o Taboada, entre otros. De hecho, en la capital lucense fueron muchos los vecinos que se asomaron a las ventanas y los comerciantes que se echaron a las puertas de sus negocios para comprobar qué había provocado tal ruido, y en O Corgo, varios niños que se encontraban jugando al fútbol se alarmaron al percibir el temblor a través de las gradas del campo de fútbol.

Fuente IGN

Pero fue el estruendo el que más alertó, que a casi todos les recordó al sonido de un camión de gran tonelaje. El grado de intensidad llegó a IV en prácticamente todo el municipio corgués, pero también en varios puntos de Lugo, y en determinados lugares de Triacastela, Taboada, O Páramo, Outeiro de Rei y Sarria, mientras que en el grado III se quedaron la inmensa mayoría de localidades de Galicia, desde Ponteareas, Bueu, Vilagarcía o Boiro hasta Santiago, Cambre, Cedeira o Ferrol.

Asimismo, se percibió con ese grado en San Cibrao —a pesar de que en A Mariña apenas de dejó notar—, Abadín, Castro de Rei, Begonte y todo el centro y sur lucense. En Ourense, los registros salpicaron la provincia, pero todos de escasa entidad.