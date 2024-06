La casa de Xildro de O Páramo revive en un cuento

La casa de Xildro, la vivienda familiar de la escritora Celia Díaz Núñez, en el núcleo de As Eiras (O Páramo), renace en un cuento, obra de la autora y de la dibujante Susana Díaz Cabot.

Todo comenzó por un hecho corriente, la renovación de la cubierta, dando pie a recordar la historia de sus antepasados, que acaba de ver la luz en O extraordinario caso do tellado do Xildro.

La casa de la ilustradora se encuentra justo enfrente de la vivienda de Celia Díaz y un día vio cómo le cambiaban la cubierta, por lo que decidió recoger el proceso para regalarle los dibujos a su sobrino. "Gústanlle os martelos, as ferramentas, e parecíame que lle ían gustar", señala la artista. Por eso se puso manos a la obra. Los trabajos fueron "moi rápidos" y Susana Díaz realizó unos bocetos que con más calma acabaron siendo las ilustraciones del cuento.

En las imágenes "vía unha narración", por lo que las enlazó, y pasado un tiempo se las mostró a la escritora. A esta le "encantaron" y apostaron por realizar un libro, que fue publicado en mayo por la editorial coruñesa Medulia.

La autora da voz a los dibujos de la ilustradora

Según apunta Celia Díaz, ella narró con las palabras la historia que plasman los dibujos de su vecina. "Voulle dando protagonismo a todas as casas da aldea, que van observando como o tellado vai avanzando. A todos os elementos que incorpora nos debuxos deilles voz", indica la escritora.

La casa de Xildro también tiene voz y recuerda a las personas que la habitaron, los antepasados de la autora y a ella misma. Recupera a sus abuelos, Juan y Amalia, quienes tuvieron siete hijos, entre ellos su padre, Eduardo. "Era xastre e a casa recorda como ía a Portomarín aprender o oficio coa máquina da avoa Amalia. Tamén recorda que alí viviu durante nove anos Fina, miña nai, e escoitaba a radio mentres cosía vestidos para a filla, que son eu", cuenta.

La vivienda rememora también labores tradicionales, como cocer el pan en el horno o guardar los cereales en el hórreo.

La historia tiene un desenlace "sorprendente, curioso, fantástico e un pouco aberto", pues al final "cambia" porque "os ollos de artista" de Susana Díaz "en vez de ver un tellado ven outra cousa". Y hasta ahí puede contar.

Un libro que habla de sentimientos y las raíces

Para Celia Díaz fue "moi complicado" escribir la obra porque tuvo que hacerlo a partir de los dibujos y no al revés, que es el proceso habitual que sigue en sus publicaciones. Asimismo, es un libro "moi especial" para ella porque habla "de sentimentos e das raíces familiares".

'O extraordinario caso do tellado do Xildro' es el primer libro que ilustra Susana Díaz, quien estudió Bellas Artes. Asegura que es "unha historia moi de aquí, da aldea", en la que se ven reconocidos los propios vecinos de As Eiras.

La obra ya se dio a conocer durante las Feiras e Festas de Primavera de O Páramo. Tenía que ser el municipio el primer lugar en el que se presentara porque es un libro "absolutamente paramés, fala do Páramo e da xente do Páramo", concluye Celia Díaz.