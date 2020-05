¿Está mi casa a la venta?

Encontrar sus viviendas en un portal inmobiliario generó una gran confusión y preocupación entre vecinos de varios núcleos del municipio de Láncara, pues se temían que alguien las había puesto a la venta. Sin embargo, se trata de información y una valoración catastral de sus casas, aunque se cuestionan que estén colgados esos datos en una página web de una compañía inmobiliaria.

La polémica estalló este pasado domingo, cuando vecinos de diversos núcleos, como Toubille, Mourillón, Galegos o Armea de Abaixo, vieron sus viviendas en el portal de Idealista. En este se incluye la fotografía de la construcción y la información catastral y una valoración de compra-venta y de alquiler.

"Díxomo un veciño que vira a miña casa á venda. Levei un susto. Despois xa vimos todas as do pobo, poñen datos de venda e alquiler", asegura una residente del núcleo de Toubille. Para ella "non é normal" que esté su propiedad y la de sus vecinos en una página web inmobiliaria. "Poden ver a casa e virnos roubar. Se hai protección de datos non se podería facer iso. Se temos que denunciar, denunciaremos", señala.

No fue la única, pues varios vieron cómo amigos o conocidos los llamaban para saber si tenían sus viviendas a la venta. "Chamou o luns moita xente preguntando se vendiamos a casa. Estamos preocupados, é unha cuestión de imaxe", afirma una vecina de Vigo de Galegos, que vio como su inmueble y el de al menos otro residente del lugar se encuentran en la misma página web.

El Concello se pone a disposición de los vecinos ante la alarma generada

Se llevó la misma sorpresa uno de Mourillón, quien se temió que alguien había colgado su casa en el portal para "estafar". "Están todos os datos das casas, os metros cadrados. Non sabemos que facer, está o vecindario revolucionado", indica el lancarés.

También sospechó en un inicio que fuera una estafa un residente de Armea de Abaixo, quien afirma que se encuentran "preocupados". "Que estea esa información na páxina de Catastro paréceme ben, pero non me parece lóxico que estea nunha aplicación de venda de inmobles, así parece que están á venda", manifiesta este lancarés, quien dio traslado de la situación con un abogado. "Ves como noutros lugares venden as casas a xente sen documentos, imaxina que pasa aquí, non sería difícil e cos problemas que podía traer. Podía ser unha estafa", opina.

Ante la alarma generada en el municipio, el Concello lancarés se pone a disposición de todos los vecinos que se encuentren su vivienda en la página web.

Desde el Ayuntamiento piden que lo comuniquen llamando al consistorio (982.54.30.77) y envíen a través de una captura de pantalla los datos que están en el portal inmobiliario. Desde el Ayuntamiento se encargarán de dar traslado de la información a la Guardia Civil, señala el gobierno municipal.

Idealista: "Es información pública que está en Catastro"

Desde Idealista aclaran que la información sobre viviendas que se puede ver en su página web, como del municipio de Láncara, es "pública y está en Catastro, donde cualquiera la puede consultar". Todos los datos y las fotografías proceden de este organismo, dicen.



"Solo cogimos información pública y la ordenamos, en un afán de aportar transparencia. No damos ninguna otra información, nada puede identificar al propietario", indican.



La valoración de compra-venta tiene como objetivo "orientar" si alguien está interesado en vender o en adquirir en la zona. "No es una tasación ni una venta. Es un servicio para ayudar a la gente. Es absolutamente legal", apunta Idealista, que señala que cualquier vecino se puede poner en contacto con ellos y le aclararán.