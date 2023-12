A Casa da Ponte atopa novos datos da industria do ferro en Triacastela

Logo de restaurar e inaugurar o centro de interpretación do ferro na que foi a antiga ferrería de Triacastela, máis coñecida como a Casa da Ponte e que data do século XVI, Miguel García, o propietario da mesma, afirma que "aínda temos moito traballo por diante, porque isto é un continuo proceso de aprendizaxe e aquí posuímos un museo vivo en pleno corazón do Camiño Francés". E é que o camioneiro, que se autodefine como un apaixonado da historia, sostén que "durante moitos séculos, a explotación do ferro foi un dos principais motores económicos desta zona".

Proba diso está na documentación recuperada do Arquivo Provincial de Lugo, onde se conserva o rexistro dunha mina de ferro proxectada en Triacastela no século XIX co nome de Mina Carmen, onde pretendían traballar unha superficie de doce hectáreas. "Non chegou a materializarse, pero é unha proba da riqueza mineira que aquí tiñamos", di Miguel García, que traballa man a man co xornalista José Manuel Salgado na procura de documentación "que logre esclarecer un patrimonio que aínda non valoramos nin coñecemos en profundidade".

No propio centro, que estará aberto ao público con visitas guiadas a partir do ano que vén, o inciense conta con algúns picaportes de ferro onde, a través das súas formas, "podemos coñecer moito máis das culturas de antano", di o propietario, que alberga algunhas con motivos eclesiásticos e mesmo con formas fálicas. "Estas últimas empregábanas para chamar á fertilidade e outras incluso utilizábanse para afastar os malos espíritos", afirma o dono da Casa da Ponte, que explica que o continuo proceso de investigación fai que a ferrería sexa un centro "aberto a múltiples interpretacións que o único que busca é estudar e difundir os coñecementos que imos obtendo a veciños e visitantes", declara.

Polo de agora, o centro alberga a reconstrución da forxa do mesmo, unha lareira e unha ferrería de monte, ademais de múltiples pezas de ferro, ás que o dono sumará todas aquelas pesquisas que logren atopar.