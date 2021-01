En estos tiempos en los que las redes sociales han copado la comunicación escrita entre las personas recibir una carta como felicitación de Navidad es siempre un motivo de alegría. Y más si los autores son jóvenes estudiantes de instituto y los destinatarios, mayores de una residencia.

Esto fue lo que ocurrió en Sarria el día 31, entre un grupo de alumnos de primero de BAC del IES Xograr Afonso Gómez y una treintena de usuarios del centro de la tercera edad Nosa Señora do Carme. No hizo falta que se conocieran para que unas líneas cargadas de buenos deseos llevaran la alegría a la residencia y acompañaran a los mayores en unas fechas en las que no tener familia o estar lejos de ella se hace más difícil.

La idea surgió tras un trabajo en actividades de tutoría relacionadas con la inclusión coordinado por el profesor Xosé Lois Gutiérrez y fue muy bien acogida por la residencia, que dio facilidades para que llegasen unas cartas que buscaban "sacar un sorriso", brindar "respeto" a los mayores y reconocimiento a toda "una generación".

"Como ha sido un año tan difícil y lleno de malas noticias para todos me gustaría que esta carta te hiciera feliz, al menos por un instante. Entonces, habrá merecido la pena", escribió Santiago, uno de los estudiantes, a Dolores.

"Una de las cosas que he aprendido a valorar en estos meses interminables ha sido la importancia de ustedes, los que llevan una vida ya vivida", le escribió Carmen a Pilar

Carmen, de 16 años, quiso desearle "de todo corazón" unas felices fiestas a Pilar. "Una de las cosas que he aprendido a valorar en estos meses interminables ha sido la importancia de ustedes, los que llevan una vida ya vivida, los que nos enseñan a los jóvenes y más pisada dejan en nosotros. Aunque no nos conozcamos aquí me tiene, que no le quiten nunca la sonrisa de la cara y que vale muchísimo", plasmó en su emotiva misiva.

Personal de la residencia, dependiente del Concello de Sarria, fue el encargado de leer las cartas a los usuarios, quienes "quedaron superencantados". "Fue precioso y emocionante", aseguró el presidente del patronato del geriátrico, el concejal Benjamín Escontrela, que agradeció el interés que pusieron tanto los alumnos y alumnas, como el profesor y los trabajadores que leyeron las misivas. "Las cartas les transmitieron compañía, cariño y empatía, y las recibieron con enorme gratitud", dijo.

Desde el Xograr Afonso Gómez también se mostraron "orgullosos" por la disposición del alumnado, que redactó mensajes llenos de "agarimo e ánimo", en los que reconocían "a fortaleza de toda unha vida de traballo e a resistencia tamén amosada neste ano tan duro para todas as residencias". "Contra a opinión xeneralizada, a mocidade soe amosar a súa solidariedade e empatía sempre que se lle brinde a aportunidade para axudar", destacó el centro.