Carmen José López aborda con Conde la creación de suelo industrial en Sarria

La candidata del PP a la alcaldía de Sarria, Carmen José López Rodríguez, se reunió con el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, para abordar los "apoios ou solucións" que, dentro de las competencias de la Xunta de Galicia, faciliten la creación de suelo industrial en el municipio.

La popular manifestó en varias ocasiones que esta es una cuestión "prioritaria" en su programa electoral para "evitar o bloqueo que está provocando o Sepes ao non executar o proxecto de urbanización da segunda fase do polígono do Morelle". Denunció las condiciones "inasumibles" que el organismo estatal ofreció en comparación con el resto de parques empresariales de la provincia.

Una de ellas fue un precio medio de "70 euros por metro cadrado", lo que supone ser "o máis alto de todos os polígonos de Lugo". El segundo requisito implica reservar por parte de los empresarios interesados el 50% de la superficie de esta segunda fase antes del inicio de la obra, indicó López.

La alcaldable se mostró "satisfeita" tras la reunión, pues el conselleiro puso de manifiesto el apoyo de la Xunta y su "predisposición para por en marcha os mecanismos da administración autonómica para sortear unha situación que non se pode prolongar máis no tempo".

La candidata apuntó la "importante perda" que experimenta Sarria cada vez que una empresa tiene que marcharse para poder crecer o que un emprendedor debe renunciar a crear su negocio en el municipio. Según aseguró, ya se tuvieron que ir distintas empresas a otros polígonos cercanos ante la imposibilidad de obtener suelo industrial en el concello.

En la reunión también trataron la creación de un vivero de empresas, una iniciativa que forma parte del programa del PP para los próximos cuatro años y que podría contar con una financiación de la Xunta de 240.000 euros. Además, en el encuentro abordaron la posibilidad de la instalación de una estación de la ITV en el concello.