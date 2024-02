A cara visible da estación de tren

Boa parte da industria que se desenvolveu na vila de Sarria estivo determinada pola chegada do ferrocarril a finais do século XIX. Hoxe, case dous séculos despois, o tren segue a ser un dos eixos que mobilizan e vertebran boa parte da economía da vila, entre outras cousas porque é a porta de entrada de centos de peregrinos que escollen a ruta francesa.

Así o afirma o santiagués con raíces no núcleo sarriao do Mazadoiro Andrés Pardo Montiel, que se fixo cargo da cantina da estación hai dous anos, converténdose dende entón na única cara visible do lugar dende que a estación quedou privada de persoal para atención ao cliente en 2022. "Eu fago de hostaleiro e case que de oficinista, porque os pasaxeiros sempre me preguntan as dúbidas a min", recoñece o dono da cantina.

Andrés López Montiel, que traballara antes nun albergue e en varios locais da vila, leva toda a vida vinculado ao Camiño de Santiago. Non só polas súas raíces santiaguesas e sarriás, senón porque empezou a súa andanza neste ámbito na oficina do Peregrino en Compostela, polo que pensou que o bar da estación era "un local con moitas posibilidades que me permitiría seguir por este camiño", asegura.

Pero o santiagués admite que os traxectos ferroviarios reducíronse moito a raíz das obras que comezaron hai dous anos, das que tiñan previsto que rematarían en maio de 2023, pero que continúan vixentes. "Substituíronse por autobuses, e eu vexo que a cousa vai a menos", sostén.

E é que a estación recibe actualmente o Cercanías de Madrid a primeira hora da mañá e tamén pola noite, sendo o traxecto "con máis pasaxeiros de todos con diferenza", aínda que o hostaleiro quéixase da redución de viaxes, en especial do nocturno de Barcelona, un dos "máis demandados por moitos veciños".

Do mesmo xeito, o dono da cantina asegura que, a pesar de contar cun operador de atención remota na estación, moitos pasaxeiros acoden a el para resolver dúbidas. "Ao final, ver a alguén aquí desbota esa sensación de abandono das estacións nas que non hai ninguén", di o hostaleiro, que recoñece que o cara a cara segue a ser a opción preferida por moitos.

Dende que Andrés colleu o relevo do bar da estación, aberto de martes a domingo en horario de dez da mañá a dez da noite, continúa con algunha das tradicións dos antigos donos, como os callos dos domingos, que son "un día forte, xa que o bar tamén é bastante frecuentado por veciños e amigos do barrio". Pero tamén incorporou novos hábitos como os venres de barbacoa na terraza durante o verán. "Intento dar vida ao local con novas actividades, tanto para pasaxeiros como para veciños", di.

Temporada alta dende marzo ata outubro

A temporada alta da cantina, ao igual que ocorre co resto de locais e albergues do municipio, esténdese dende marzo ata outubro, cando se produce a chegada de centos de peregrinos á localidade, especialmente americanos e coreanos. "Nesas datas falo case máis inglés que galego", di o dono da cantina sarriá, que manexa o idioma anglosaxón con moita soltura.

Agora, Andrés só espera poder seguir dando os bos días e as boas noites aos clientes, xa sexa en inglés ou en galego. Iso si, dende a súa cantina. "Mentres haxa actividade aquí estarei", asegura.