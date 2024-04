Os Cantos Pequenos de Taberna reuniron en Sarria preto de 60 nenos

Preto de 60 nenos levaron a súa música a Sarria na segunda edición dos Cantos Pequenos de Taberna, un evento que congregou un bo número de persoas no paseo do Malecón e nos seus establecementos hostaleiros.

A cita contou, un ano máis, coa participación da asociación cultural Peleriños de Sarria e da Aula de Música Tradicional do Concello do Incio, aos que se sumaron nesta ocasión os rapaces do colectivo Val de Láncara. A idea é que en cada edición conviden un grupo distinto da comarca de Sarria, informaron desde Peleriños, organizador do certame xunto o Concello.

Os nenos e nenas cantaron varias pezas acompañados polos seus profesores, tanto nos bares coma na propia rúa. Son temas que prepararon nas clases ao longo do curso. Os máis pequenos teñen tan só 4 anos de idade, polo que este certame foi a súa primeira actuación.

Despois de mostrar a súa música os rapaces gozaron do espectáculo "Consertasso na horta" de Brais das Hortas. Tivo lugar na casa da cultura e estivo aberto a todo o público.

Os Cantos Pequenos de Taberna naceron para "normalizar" a música tradicional, segundo explicaron desde Peleriños. Esta iniciativa segue os pasos dos cantos de taberna de adultos, que este ano celebraron xa a súa oitava edición. A cita contou coa participación de 16 grupos e outros tantos locais hostaleiros da vila. O evento, que tivo lugar o pasado mes, foi organizado polo Concello, coa colaboración de Peleriños e a sociedade cultural e recreativa La Unión.