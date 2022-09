No ano 1975 viu a luz unha cantina que, preto de medio século despois, segue iluminando na parroquia de Corvelle. Un pequeno recuncho deste núcleo sarriano, limítrofe co concello de Láncara, converteuse dende aquel intre nun lugar de ocio, reunión e compra de produtos básicos para veciños e visitantes da zona.

Os anos pasaron e trouxeron consigo importantes cambios nunha sociedade que na súa maioría optou por abandonar o rural e probar sorte no mundo urbano, ocasionando un declive demográfico en varias zonas da provincia. Malia iso, hai negocios que resistiron ó paso do tempo, que conseguiron sobrevivir ós cambios e que hoxe encaran o futuro con optimismo da man dunha nova xeración disposta a preservar e coidar a memoria familiar.

É o caso de Laura Fernández e Alberto Cela, dous mozos de 29 e 30 anos, cuxos plans de futuro pasan por voltar á cantina de Corvelle e á explotación de gando que rexentan os pais dela na zona.

Indican que é unha decisión firme, que foi tomada a raíz da pandemia, xa que tal e como explica ela, foi nese momento cando comezou a valorar a calidade de vida que proporciona o rural e a importancia do negocio familiar e non quixo perder a oportunidade de medrar nel tanto laboral como persoalmente.

Antes de tomar a decisión de voltar a Corvelle, Laura Fernández e Alberto Cela probaron sorte noutras actividades laborais ao rematar as súas formacións académicas. Tras facer o ciclo superior de Administración e Finanzas, ela estivo varios anos traballando nun negocio de Sarria e, posteriormente, mudou a outro de Lugo. Nos dous atopouse cómoda, pero "co tempo sentín que necesitaba cambiar de entorno". Considera que saír fóra da casa é "positivo e necesario" para medrar e madurar, e que "hai que probar sorte en varios negocios antes de tomar unha decisión definitiva sobre a vida laboral". Malia iso, hoxe en día ten claro que o seu futuro pasa por quedar en Corvelle, preservar a esencia da cantina, evitando que desapareza, e formar alí a súa familia xunto á súa parella.

O mesmo sucede no caso do seu mozo, Alberto Cela, quen estivo traballando nun supermercado de Sarria, aínda que sempre tivo claro cal era a súa paixón. Para él o gando é moito máis que un traballo, é algo co que goza e non lle supón un esforzo o sacrificio que conleva estar pendente del todos os días. "Teño claro como quero vivir", afirma.

Esas ideas tan claras levarán a que se fagan cargo da cantina que na actualidade está rexentada polo pai dela, quen leva vencellado a ela dende os cinco anos de idade. Este amósase "contento e satisfeito" de que haxa relevo para o negocio que o viu medrar e sen o cal, cando chegara o momento da súa xubilación, deberían resignarse a pechar, ao igual que aconteceu con outro negocio hostaleiro que había no núcleo de Corvelle.

Antes de que se produza ese cambio xeracional, levarase a cabo unha reforma do local que xa comezou na zona exterior. A idea de Laura Fernández é seguir mantendo a estrutura actual, non pretende ampliar espazos nin aumentar a cabida, só darlle un toque actualizado sen perder a esencia e a tradición dun negocio que conta con medio século de vida.

Respecto ao funcionamento, seguirá sendo o mesmo que ata o de agora e manterase como local de hostalaría con servizo de ultramarinos, no que se venderán produtos básicos para atender necesidades de última hora.

A clientela que frecuenta o lugar amosa a súa satisfación con que este punto de encontro teña seguimento e non acabe na xeración actual. Moitos deles son veciños da zona que levan asistindo á cantina dende que tiñan 20 anos. Primeiro foron atendidos polos avós, logo polos pais e nun futuro próximo por Laura Fernández, á que viron medrar. Ao mesmo tempo o seu mozo profundizará e traballará na explotación de vacas de carne que posúen os seus sogros no lugar. Confesa que malia sentirse cómodo no local hostaleiro a súa paixón é "o campo e o gando".

Xuntos conforman unha parella que, malia ser conscientes do esforzo e do sacrificio que conleva o camiño que elixiron, non se arrepinten de telo deixado todo atrás por un soño, unha idea e un modelo de vida que cada vez está máis preto de facerse realidade.