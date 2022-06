Na merecida sona de Sarria como terra de grandes músicos ten moito que ver o labor de centros como o Conservatorio elemental e profesional Cantiga que, dende hai xa 25 anos, proporciona formación a centos de alumnos e alumnas e no que se forxaron artistas como a cantante do Incio, Lucía Pérez, representante de España no festival de Eurovisión 2011.

Foi en setembro do ano 1997 cando Cantiga abriu as súas portas nas instalacións do colexio da Merced, baixo a dirección de Benigno Pérez Álvarez, quen continúa á fronte deste centro autorizado elemental e profesional de ensinanzas musicais, dependente da Consellería de Educación.

Xunto a el, deron os primeiros pasos cinco docentes de piano, guitarra, clarinete, saxofón e trompeta. A oferta de especialidades foise ampliando cos anos e hoxe suma xa 14 (as anteriores máis guitarra eléctrica, baixo eléctrico, ukelele, acordeón, frauta traveseira, trombón, tuba, trompa, violín), ás que se unirán no vindeiro curso música moderna e jazz.

Alumnado no curso do 1998. CANTIGA

Segundo explica o director, por estas aulas pasaron ata o momento uns 1.250 alumnos baixo a tutela dun cento de mestres, algúns dos cales permanecen dende os inicios. A todos eles ofréceselles "un proxecto educativo que defende as ensinanzas musicais dende unha perspectiva integral e global" e que ten como obxectivo formar profesionais «no campo da música, interpretación, pedagoxía e creación musical", sinala Benigno Pérez, orgulloso de que 260 deses alumnos completaran o grao profesional. Ademais, 45 exercen na actualidade como profesores noutros conservatorios.

En Cantiga cúrsanse os graos elemental (a partir dos 8 anos) e profesional (dos 12 en adiante). O primeiro deles ten unha duración de catro anos e o segundo, de seis, nos que se imparten materias como historia da música, harmonía, orquestra, improvisación ou novas tecnoloxías. Ao completar estes estudos obteñen o título de técnico en ensinanzas musicais da especialidade cursada.

O conservatorio sarriao oferta tamén clases para adultos e para nenos e nenas de 3 a 5 anos, así como o preparatorio de acceso (de 6 a 8), co fin de "potenciar a estimulación musical e a iniciación ao instrumento dende as idades máis temperás". Porque, tal e como di o director, non hai que esquecer "os múltiples beneficios" que a música lles aporta aos máis pequenos, avalados por distintos estudos científicos.

Unha actuación de 2019. CANTIGA

"A filosofía de Cantiga é dotar o alumnado das ferramentas e o coñecemento que lle permita interpretar o seu instrumento e entender que é o que está tocando pero, especialmente, gozar da música dende as primeiras idades", sinala o centro. Por iso, conta cunha orquestra —con instrumentos de vento, percusión e corda—, con senllos coros de grao elemental e profesional, unha orquestra de guitarras e un grupo de música moderna, agrupacións todas elas "que xorden principalmente dos intereses e gustos musicais do alumnado" e coas que se pretende que "coñezan e vivan o maior número posible de estilos".

O centro organiza tamén concertos e audicións para pór en práctica o aprendido e desenvolver outras habilidades como saber estar ante o público, xestionar as emocións ou traballar en equipo.

Ademais, participa en concursos, imparte actividades didácticas en colexios, actúa en distintas localidades e fomenta o gusto pola música e pola cultura coa asistencia a espectáculos en teatros galegos e con viaxes a Berlín, Praga ou Viena grazas ás cales os alumnos tiveron ocasión de ver concertos en lugares emblemáticos como o teatro Bolshoi de Moscova.

A orquestra do conservatorio, durante un ensaio o pasado ano. CANTIGA

Debido ao covid, as actuacións presenciais foron substituídas por retransmisións en streaming a través da canle de Youtube e redes sociais. A pandemia provocou tamén melloras nas novas tecnoloxías e a posta en marcha de clases online que seguen ofertándose pola boa acollida que tiveron.

Segundo indica o director, este 25 aniversario marcará "un punto e seguido na historia do centro" e será motivo de celebración o vindeiro día 25, ás 20.00 horas, na igrexa de Nosa Señora do Rosario, nun acto con alumnos, mestres e antigos membros do conservatorio no que actuarán, entre outros, Antonio Queija, o dúo Leku-ona, a orquestra de Cantiga e os coros, que conmemorarán así un cuarto de século de música en Sarria.