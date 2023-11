A cantante Sés, premiada co Ramón Piñeiro, Facer País pola súa "clara" defensa da lingua

"Este ano traemos unha proposta rompedora e visceral". Con estas palabras presentou onte a asociación cultural Val de Láncara o fallo do premio Ramón Piñeiro, Facer País, que nesta vixésima primeira edición recae na cantante Sés pola súa "postura clara de defensa da lingua e cultura galegas, aínda que tamén dende unha visión nova, rompedora, actual e feminista", destaca o xurado.

María Xosé Silvar (A Coruña, 1982) é tamén "defensora de poetas e en especial poetisas, combatendo as inxustizas sociais e de xénero" e "dándolle voz a quen non a ten", cunha actitude "reivindicativa", afirma Lucía Arrojo, membro da asociación convocante deste galardón, que dende hai máis de dúas décadas vén recoñecendo o labor de persoas ou entidades a prol da cultura galega e do desenvolvemento da comunidade mediante a promoción, defensa e vertebración de Galicia.

Xunto con Álvaro Arrojo deron a coñecer o nome da gañadora desta edición nun acto celebrado este martes no Consello da Cultura Galega, en presenza da súa presidenta, Rosario Álvarez, quen subliña o valor deste certame por "nacer dende o propio pobo" e por ter un "meritorio carácter participativo".

De feito, o galardón carece de dotación económica pero goza dun gran prestixio polo elenco de premiados e polo feito de ser escollido por unha vintena de colectivos culturais dos concellos de Láncara, Sarria, O Corgo, A Fonsagrada, Baralla e Cervantes.

"Consideramos que Sés cadra á perfección co perfil deste premio", sinala Val de Láncara, que se refire á cantante coruñesa, con oito discos editados en once anos, como "unha filla propia da terra" e "un referente a seguir para moitos de nós", unha cantante que "lle pon voz ao que nos desacouga".

"Sés é todo o contrario ao que se vende e se publicita, é unha figura feminina que pisa moi forte o escenario, que sabe manter os seus principios e ideais e, como ela mesma afirma, non ten un estilo de música en concreto, senón que mestura diferentes ritmos nos seus discos: música tradicional galega, rock&roll, blues e canción de autor latinoamericana, pero iso si, todo en galego, partindo da nosa identidade, do pobo", engade o fallo.

A entrega será o día 18

A entrega do premio terá lugar o vindeiro día 18 nun acto que se celebrará en Láncara, no concello natal do intelectual Ramón Piñeiro, onde Sés recibirá o recoñecemento de mans da escritora e activista Luz Fandiño, gañadora da anterior edición. Unha coincidencia que, segundo comenta Val de Láncara, recibiu con especial ilusión polos vencellos existentes entre estas dúas mulleres dado que Sés musicou o poema A poeta analfabeta de Fandiño.

"Pensamos que é un ano especial e un momento idóneo para pechar o círculo que existe entre ambas", di Lucía Arrojo.

Ese día estarán acompañadas de numerosas personalidades do mundo da cultura de Galicia nunha xuntanza de confraternización que conducirá Xurxo Souto.

Sés, quen se define como filóloga, docente vocacional e cantareira, unirá así o seu nome ao doutros premiados, como Isaac Díaz Pardo, Luis Tosar, Milladoiro, Avelino Pousa Antelo, Luz Pozo Garza, a asociación Xermolos, a Real Academia Galega ou Luar na Lubre.