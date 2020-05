"Cando me pediu 250 euros polo test do coronavirus desconfiei e non lle paguei"

Una vecina de Oleiros (Láncara), Araceli López Losada, denuncia que sufrió un intento de estafa con la prueba del coronavirus. Una mujer acudió a su hogar para, le dijo, practicarle el test y le reclamó 250 euros, por lo que ya la puso en alerta y no le pagó.

Los hechos se produjeron sobre las 14.30 horas del martes, explica esta lancaresa de 86 años de edad. Una mujer llamó a su puerta y le abrió pensando que era una vecina que le llevaba los medicamentos de una farmacia de A Pobra de San Xiao. "Ao ser maior e vivir soa non abro a ningúen, pero tiña un coche igual que o dela. Non lle vin a cara porque estaba pegada a porta, abrinlle e atopeime ca muller. Era alta, forte e estrañoume que estivera vestida como de inverno", cuenta.

Ya en la cocina le explicó que le iba a hacer la prueba del coronavirus. "Pediume o DNI e que lle firmara uns papeis, non lle importaba que fora ben escrito ou non", relata la octogenaria. En ese momento le solicitó 250 euros, por lo que "xa desconfiei, dinme conta que era unha estafa, na Seguridade Social non che cobran, díxenlle que non lle pagaba nada". A continuación, "pedinlle que se marchara, non lle paguei e xa saíu", explica.

La supuesta estafadora estuvo en todo momento con Araceli López, no entró en otras dependencias de la vivienda, afirma. La octogenaria contó después lo sucedido a una vecina, que dio aviso al Ayuntamiento y la Guardia Civil. "Conteilles aos axentes todo que o que pasara. Estiveron dando unha volta para ver se a muller fora a onde outro veciño que vive só, pero non", apunta la mujer, quien no tiene constancia de que hubiera otros intentos de estafa en la parroquia.

Por estos hechos no presentó denuncia en la Guardia Civil.