La candidatura de Pilar López será votada en otra asamblea

El PSOE de Sarria convocará otra asamblea para someter a votación la propuesta de la ejecutiva local de nombrar a Pilar López Yáñez como alcaldable para las próximas elecciones después de que la dirección provincial del partido retirase este punto del orden del día de la asamblea de este martes por no cumplir con el procedimiento interno de elaboración de listas.

La alcaldesa avanzó que la ejecutiva convocará una nueva asamblea de forma "correcta" porque "parece ser que na primeira non se cumpriron os cinco días de prazo e houbo xente que non foi notificada". Por ello, la reunión de afiliados de ayer se celebró igualmente con los otros dos puntos del orden del día (preparación del pleno del día 31 y debate sobre las obras en la calle Diego Pazos) mientras que la ratificación de la candidatura se votará en otra asamblea fruto de una convocatoria "garantista".

La regidora valoró que la dirección provincial alertase de fallos en la primera convocatoria porque, de celebrarse con ese punto en el orden del día, "igual era nula a miña candidatura", indicó.

No obstante, fuentes del PSOE local citadas por Europa Press denunciaron "trabas" para la designación de Pilar López como alcaldable. Dijeron que por parte de la dirección provincial se le exige a la alcaldesa que presente una lista completa para poder ratificar su candidatura, un hecho que "no se exige en ningún ayuntamiento". "Lo único que se está haciendo es poner trabas" para que la regidora "no sea proclamada como candidata", señalaron.

Por su parte, desde el PSOE provincial aseguraron haber retirado ese punto del orden del día porque "hay unas normas para cumplir y velamos por que se cumplan".