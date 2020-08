La campaña de este año en Cova Eirós concluye con un millar de hallazgos

La campaña de excavación en Cova Eirós terminó el domingo con cerca de un millar de hallazgos. La cifra bajó respecto a otras ediciones debido a las medidas de prevención contra la pandemia. Este proyecto está financiado en base a un convenio firmado entre la Consellería de Cultura y la Universidad de Santiago.

El director de la campaña, Arturo de Lombera, valora como "produtivos" los trabajos realizados en la gruta de Triacastela. A pesar de haber encontrado menos de la mitad de objetos comparado al año pasado, "a calidade das pezas mantívose". El Covid-19 ralentizó las tareas de excavación porque "a prioridade era a saúde, polo que a formulación previa cambiou totalmente respecto a outros anos", apunta. Dentro del yacimiento tan solo podían trabajar seis investigadores a la vez de los once que conformaban el equipo, "porque había que manter un distanciamento de seguridade".

De Lombera señala dentro de las notas positivas del virus en esta edición el "empurrón" que provocó en los trabajos de laboratorio. Antes de la pandemia, el equipo realizaba las tareas de excavación por la mañana y por la tarde lavaba las piezas y las registraba. Con las nuevas circunstancias sanitarias, cinco personas estuvieron constantemente en el laboratorio, lo que permitió procesar el material "que levaba atrasado doutras campañas".

Los trabajos de este año fueron una continuación de la investigación sobre el nivel 4 para ahondar en las teorías sobre la forma de vida del Paleolítico Medio en la gruta. De Lombera piensa que la cantidad de hallazgos en este estrato vislumbra que pueda haber incluso "dous niveles máis por debaixo". Sin embargo, para comprobarlo hará falta tiempo, ya que en el actual nivel aún está previsto trabajar "un par de anos máis xa que faltan dous metros de chan por escavar".

VESTIMENTAS. Esta edición consolidó la teoría de que la gruta estuvo ocupada por un grupo de homínidos más numeroso que en niveles superiores. Además, la estancia de los mismos fue más larga que en otros pisos. Esto no significa que "non fosen nómadas", sino que eran cazadores recolectores que explotaban más los recursos que disponían. "Vese na maior cantidade de artefactos que atopamos segundo profundizamos no terreo", dice.

Aparte de la cantidad de seres que vivieron en el yacimiento, el director de la campaña señala que también se aprecia una "actividad máis intensa". Esto queda reflejado con la existencia de hogueras "para dar luz ou quentarse" o las huellas en las piedras encontradas, que denotan trabajos con pieles, posiblemente "para facer as vestimentas".

De cara al futuro inmediato "aínda quedan cousas por facer", en referencia a trabajos específicos de revisión o toma de muestras, tareas paralelas a las de excavación. Para estas labores, previstas para los meses de septiembre y octubre, acudirán especialistas de diferentes lugares.