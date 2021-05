O campamento de conciliación de Sarria ofrecerá 450 prazas

A delegación de servizos sociais de Sarria organizará no verán un campamento de conciliación, que ofrecerá un total de 450 prazas, 90 por quincena.

O programa desenvolverase do 28 de xuño ao 6 de setembro, de 7.30 a 14.30 horas. O campamento, dirixido a nenos nados desde 2009 ata 2017, levará o lema [email protected] reescribimos o guión, pois a través del cine abordaranse distintos escenarios, cada día será unha nova aventura, explicaron desde a delegación que encabeza o edil Benjamín Escontrela.

Incluirá actividades de todo tipo, como sendeirismo, xogos con auga, iniciativas con clubs deportivos e asociacións culturais ou visitas pola localidade para que os menores coñezan todas as "marabillas" de Sarria. A igualdade de xénero tamén formará parte do programa, con dinámicas, xogos e obradoiros adaptados de forma específica ás distintas idades. Outra actividade será Xacobeo 2021, coa que os nenos elaborarán as súas cunchas e bastóns e poñeranse no papel dos peregrinos indo á oficina de turismo, pedindo un mapa e percorrendo a Rúa Maior.

Desde a delegación de servizos sociais mostraron o seu agradecemento ás Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Anpas) de todos os centros, ás familias e a todos aqueles que colaboran co proxecto porque "cando se trata de temas así as ideoloxías políticas deben quedar á marxe".

A preinscrición para o campamento estará aberta do día 25 ao 5 de xuño. Poderase facer de luns a venres no Ceip Frei Luis de Granada, de 7.30 a 9.00 e de 15.00 a 18.00 horas, así como a través das Anpas e do enderezo electrónico [email protected]@gmail.com. A entrega da documentación farase despois da confirmación da praza.