Un camioneiro lánzase á aventura do Camiño cun novo albergue en Sarria

A oferta hoteleira da localidade de Sarria non deixa de medrar. Cos primeiros raios de sol do verán, os peregrinos animáronse un ano máis a realizar o Camiño Francés, e algúns veciños, a emprender. É o caso de Higinio Rodríguez, natural de Paradela, que acaba de abrir un novo albergue en Sarria motivado polo "auxe da ruta xacobea".

O paradelense, que leva vivindo dende os 14 anos na cabeceira de comarca, di que o Camiño é un dos maiores reclamos turísticos da vila, e que por iso decidiu lanzarse "á aventura" e probar sorte no sector hoteleiro co albergue HR, situado no número 54 da Rúa Frei Luis de Granada. "Eu son camioneiro, así que non conto con moita experiencia neste ámbito, pero intentarei poñer todo de min para que isto saia adiante", explica.

O complexo conta con 53 liteiras e un apartamento con dúas habitacións con dúas camas de matrimonio e outras dúas individuais, ademais de aseos e servizos de cociña e lavandaría. "Trátase dun dos albergues con máis capacidade da comarca", asegura Higinio Rodríguez, que decidiu apostar por unha decoración máis "industrial" para dar un aire de modernidade ao Camiño e que os seus hóspedes se sintan case coma nun hotel.

O paradelense di estar "moi ilusionado" con este novo proxecto, porque xa levaba con el en mente dende o ano 2019. Contaba con varias propiedades a apenas poucos metros da igrexa de Santa Mariña, no casco histórico, e próximas tamén aos bares, restaurantes e supermercados.

Un verán "clave"

"Penso que a ubicación é moi boa, en parte por iso me decantei por montar un albergue", di o camioneiro, que espera que estes meses de verán sexan clave para afianzar á clientela e que "o boca a boca" funcione para facer deste albergue un lugar de referencia para os peregrinos e peregrinas que pasen pola vila.

A Rúa Maior de Sarria segue a a ser o punto neurálxico polo que pasan máis camiñantes cada día, e onde se atopan a maior parte dos albergues da vila, ademais de distintos establecementos hostaleiros. polo que Higinio Rodríguez cre que estar a carón doutros aloxamentos pode ser unha vantaxe non só para o seu negocio, senón para todos os da zona. "Un chama a outro e así, penso que é bo que sexamos bastantes", di o xerente.

Desta forma, Sarria suma un total de 59 prazas hoteleiras coa apertura do Albergue HR, aberto dende o pasado sábado, e que xa empeza a contar coas súas primeiras reservas. "Imos paso a paso", afirma Higinio.

Unha amplia oferta

A localidade sarriá, un dos berces da ruta xacobea na provincia de Lugo, xa conta con arredor de 30 albergues, 35 pensións, máis de 90 vivendas de uso turístico, cinco hoteis, catro apartamentos, tres casas de turismo rural e dous cámpings, segundo os últimos datos do rexistro de empresas e actividades turísticas de Galicia.

E a oferta amplíase por momentos. Cada vez son máis os que se animan a probar sorte no sector hoteleiro da localidade a través de diferentes complexos turísticos, e que pouco a pouco contribuíron a facer de Sarria un dos principais focos da ruta xacobea para centos de peregrinos e peregrinas.