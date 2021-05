Os camiños literarios levan a Xela Arias

O ano dedicado a Xela Arias segue a vivirse con intensidade en Sarria. Un día despois da festa das Letras Galegas foron os centros de ensino os que tomaron a iniciativa e organizaron, coa colaboración do Concello, un acto conxunto na honra da autora sarriá, con visita incluída ao mural coa imaxe da poeta e fotografía ante a obra para a posteridade.

A homenaxe celebrouse baixo o título Os camiños literarios de Xela Arias e contou coa participación dos sete centros educativos sarriaos: Escola de Educación Infantil Xela Arias, colexios Antonio Fernández López, Frei Luis de Granada, La Merced, La Asunción e institutos Gregorio Fernández e Xograr Afonso Gómez.

A previsión inicial era desenvolver a totalidade do acto diante do mural da Rúa Xela Arias, pero a chuvia que fixo acto de presenza obrigou a trasladalo ao salón de actos da casa da cultura. Tomaron parte neste evento unha representación de cada un dos colexios, formada por un máximo de 20 alumnos e alumnas, debido ás restricións do coronavirus.

Foi un acto poético conxunto, no que recitaron versos e lembraron aspectos da biografía da autora tomando como eixo vertebrador "a unión e xuntanza da comunidade educativa en prol da cultura e da lingua galega representada na senlleira figura literaria de Xela Arias". "Botámonos á rúa como fixeron os xograres medievais, e espallamos os seus versos, intemperiámonos como proclamaba Xela, porque ás veces hai que rachar os equilibrios impostos e buscar a luz agallopando sobre os cabalos da liberdade", escribiron na credencial de partipación confeccionada para esta cita.

Dende o Concello de Sarria repartiron camisetas entre todos os colexios cos títulos de distintas obras de Xela Arias e agasallaron aos centros cun detalle. A concelleira de Educación, Geni Valcárcel, animou a todos os nenos e nenas a falar en galego, unha lingua "preciosa" e que nos identifica como pobo, destacou.

Aproveitando a tregua que deu o tempo, a xornada rematou coa visita ao mural de Xela, da autoría de Mon Devane. Acompañados dos seus mestres e coa vixilancia da Policía Local, que se encargou de parar e regular o tráfico, os alumnos puideron coñecer de cerca a obra e retratarse ante ela.