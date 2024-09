Un Camino que lucha por la vida

El 9 de septiembre, los abulenses Javier González, acompañado de su perro guía Xudan, y Miguel Leralta emprendieron una aventura titánica: recorrer los 764 kilómetros que separan Roncesvalles de la catedral de Santiago a pie y en tan solo 15 días. Una aventura que bautizaron como "Hablemos en el Camino" y que llevan a cabo en nombre de un objetivo muy noble: dar visibilidad a la problemática del suicidio —por desgracia, al alza en nuestro país— y hablar de la importancia de la salud mental. Todo ello de la mano de la asociación Hablemos, una organización de Ávila que se dedica a la prevención del suicidio y al apoyo a las familias que tienen que sobrevivir a este duro golpe.

Sonia Rodríguez es la tercera pieza de este puzzle. No ha podido acompañarlos por todo el Camino pero es parte de la idea original y de la organización. "Entre los tres somos las cabezas pensantes de este reto", apunta Miguel.

Esta idea de llevar esta lucha a la ruta jacobea surgió de una reunión de los tres amigos. "Javier llevaba mucho tiempo con ganas de hacer el Camino, y en principio lo quería hacer en bicicleta, pero lo pinchamos un poco para que se decantara por hacerlo a pie". Decidieron entonces darle un toque solidario aliándose con la asociación Hablemos para darle su apoyo.

Además de visibilizar el problema, Sonia también comenta la importancia de que se inicie un plan nacional de prevención del suicidio, algo que considera "fundamental" para acabar con esta lacra. "Esperamos que nuestros políticos se junten de una vez por todas, independientemente de su color, porque es una cosa que nos afecta a todos", afirma Miguel. "Queda mucho por hacer. Actualmente hay muchas personas que no gozan de salud mental, por lo que hay que luchar para que se pongan en marcha los medios adecuados para atajar este problema", añade Javier.

Para hacer llegar su mensaje durante los más de 750 kilómetros de caminata, llevan unas llamativas camisetas con el nombre del reto "como una marea amarilla", tal y como comenta Sonia. También comparten su mensaje con las personas con las que se van encontrando a lo largo del Camino. "Mucha gente que nos hemos encontrado es sobreviviente o ha tenido contacto con personas que se han suicidado y sienten mucha empatía con nosotros. Es algo que le puede pasar a cualquiera".

Añade Miguel: "Muchos nos preguntan al vernos vestidos igual, y cuando les contamos el proyecto nos apoyan mucho. Nos ha comprado camisetas gente de todo el mundo. Estamos muy contentos con el recibimiento de la iniciativa". Con la venta de las camisetas recaudan dinero para la causa, que donan íntegramente a la asociación Hablemos. También lo hacen mediante las aportaciones voluntarias a la cuenta bancaria de la organización.

De paso por la comarca

Los tres van respondiendo a las preguntas sin hacer un alto en el Camino. Se nota en su respiración que van a buen ritmo, y no es para menos, ya que a diferencia de la mayoría de los peregrinos, hacen dos etapas en un día para llegar cuanto antes hasta el Apóstol. Es decir, que están haciendo el recorrido francés en 15 días (una media de 50 kilómetros diarios), cuando a la mayoría que deciden emprender este reto les lleva aproximadamente un mes. "Lo hacemos así para llamar aún más la atención sobre nuestra causa", indica Miguel.

El domingo salieron de Triacastela y pasaron, como no, por Sarria en dirección Portomarín, donde terminaron la etapa doble de 46 kilómetros. Los paisajes gallegos les están gustando mucho a los tres. Javier cuenta que "lo que no ven mis ojos lo perciben mis otros sentidos", pero adonde ellos no pueden llegar, ahí están sus amigos, que siempre que pueden van describiendo lo que los rodea.

A este ritmo llegarán a la plaza del Obradoiro el martes, un momento que esperan con muchas ganas. Miguel lo resume así: "Llegar a la catedral va a ser muy especial por todo lo que va a significar".

Los tres comparten su reto solidario a través de su cuenta de Instagram, @hablemosenelcamino, para hacer llegar su historia más allá del Camino. También en la red están recibiendo mucho apoyo. Algunas personalidades como Iker Casillas, Carlos Sastre o Ana Samboal ya lo han hecho.