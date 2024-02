"O Camiño motívame e sérveme como un elemento inspirador"

O camiño ten unha maxia que fai que toda a veciñanza de Sarria estea ligada coa súa presenza. Isto exemplifícase no escritor e xornalista Manuel F. Rodríguez e na súa obra El viaje al fin del mundo: Los buscadores, que se presentará en Sarria na súa versión en castelán o vindeiro venres, ás 20.00 horas, na casa da cultura. A obra está sendo un éxito para o público vencellado á ruta xacobea coa que o autor, que fixo presentacións por todo o mundo e escribiu todo tipo de artigos, leva ligado dende que a percorreu por primeira vez, nos anos 70, até o día de hoxe.

Como definiría El viaje al fin del mundo: Los buscadores, como unha tradución da obra en galego ou case unha segunda parte?

Eu a principios do 2016 publiquei esta novela que se titulaba simplemente ‘A viaxe ao fin do mundo’. Publiqueina en galego porque a escribín así. Uns meses despois, unha editorial madrileña interesouse polo tema da novela e propúxome publicala en castelán. Eu daquela quería traducila, pero no proceso da tradución comecei a adaptala e a facerlle cambios e acabou sendo máis unha nova edición da mesma novela pero cunha adaptación. Esa editorial, ao non dar acabado a tradución polos cambios, acabou pasando. Hai ano e medio, a editorial Evohé por mediación dun lector propúxome cambiala e daquela tíñaa case completamente traducida e iso foi o que se publicou agora.



Cal foi a súa motivación para escribir a obra?

En 2006 cumpríanse cen anos do roubo da Cruz de Alfonso III O Magno. Era unha cruz de estilo grego, tiña catro brazos iguais, coa imaxe de Cristo e feita de ouro e pedras preciosas. Fora moi adorada polos peregrinos, que algún, na súa inocencia, pensaba que era a cruz do Apóstolo Santiago. A min o feito de que roubaran só esa cruz da capela das reliquias onde había obxectos de moito máis valor e que nunca máis se soubo estimuloume o espírito xornalístico e a imaxinación. Ademais, en 1921 o retablo no que estaba a cruz ardeu dunha forma moi estraña e tamén estimulou moito a miña inspiración. Hai unha terceira parte que transcorre no 2006 ao resolverse todo o que aínda non tiña resposta ao cumprirse o centenario do acontecemento.



Como está respondendo o público a esta edición en castelán?

Moi ben. Estou moi contento porque se está a vender en toda España. É unha novela moi da xente que está vencellada ao Camiño e dos peregrinos e toda esa xente está respondendo moi ben. Incluso estase a vender no estranxeiro, en Brasil, en Francia, en Portugal… Tamén xente que coñece a miña obra e a miña traxectoria está mercando o libro. Estamos moi contentos tanto a editorial coma min.



Cabe a posibilidade de que se una algunha lingua máis?

É posible. Non quero dar mal ‘fario’, pero si que hai a posiblidade de que se poida editar noutros dous idiomas, se ben aínda está sen concretar. É un proceso lento, xa que ten que haber un tradutor con bo dominio da lingua, e é unha novela extensa.

Que significa para vostede presentar esta novela en Sarria?

Xa a presentei cando foi a edición en galego e agora porque é a miña terra quero presentala aquí. Vouna presentar en máis sitios, de feito xa o fixen en Madrid, en Santiago de Compostela e na Costa da Morte. Iremos proximamente a Fisterra, que ten moita presenza dentro da novela, a Albacete, a Burgos e a máis lugares.



Dende cando leva vencellado ao Camiño de Santiago?

Eu levo dende toda a vida. Eu fixen o Camiño a finais dos anos 70, estiven traballando na Sociedade de Xestión do Xacobeo, fixen a Gran Enciclopedia do Camiño de Santiago, que consta de 18 tomos, fixen distintas publicacións e artigos en xornais de medio mundo e din conferencias en Europa e en América.

Considera o Camiño coma a súa musa particular?

Non sei se como musa, pero si como elemento inspirador e coma elemento que me motiva.



Que augura para este ano de cara ao Camiño tras saír da estela dos anos Xacobeo?

Imaxino que seguirá medrando. Agora está en proceso de crecemento e iso é coma unha curva que vai subindo e logo mantense uns anos e volve baixar para volver subir. Mantémonos no incremento de peregrinos, aínda que cada vez máis lentamente. O Camiño ten un éxito innegable e tívoo sempre, xa dende a Idade Media, que peregrinaba xente de media Europa é agora é de medio mundo. Esta é a maxia do Camiño que é dificilmente explicable.



Que plans ten en mente? Ten algún libro máis na recámara?

Posiblemente este ano publique outra novela, mais non ten que ver co Camiño.