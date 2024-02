Camiño á inclusión no rural

Seis docentes e 48 alumnos compoñen o Ceip Plurilingüe San Miguel de Paradela, un centro rural que busca "camiñar cara á inclusión total", tal e como afirma a directora do mesmo, Adela López. Ela explica que o colexio se incorporará este ano ao proxecto "Acces UE: aiming for Culture, Climate Change and Gender Equality through Inclusion Technoligics", un programa liderado pola Universidade de Vigo, para o que tanto os mestres como os alumnos poidan aumentar os seus coñecementos sobre políticas da Unión Europea no tocante á inclusión, discapacidade, igualdade de xénero e cambio climático.

"Recibiremos talleres con actividades formativas e uso das novas tecnoloxías da fala con subtitulado para persoas xordas, audiodescrición para persoas cegas e adaptación á lectura fácil para persoas con discapacidade intelectual", sinala a docente paradelense, que pensa que esta é unha moi boa oportunidade para que o profesorado se forme "nunha materia tan necesaria como é a inclusión de todos os nenos".

A directora sostén que o colexio conta na actualidade cunha profesora itinerante de Pedagoxía Terapéutica (PT) que se despraza ata o centro tres días por semana. "Precisamos unha praza fixa e máis horas para atender os pequenos con necesidades especiais", explica Adela López, que di ademais que nunca tiveron un docente de Audición e Linguaxe, outra especialidade "que fai moita falta, xa que o resto dos profesores non contamos con este tipo de formación, e os nenos e nenas teñen dereito a recibila", polo que, mentres tanto, esperan "facer todo o que poidamos para atender as necesidades de todos".

Coñecer a contorna

O colexio de Paradela tamén participa este ano no Proxecto Ríos, no que o alumnado tivo que "apadriñar" un río que tivese preto da escola, no seu caso o Loio, coa idea de estudar a flora e a fauna. "É unha moi boa actividade para fomentar o coidado dos ríos e dos espazos naturais en xeral, ademais os nenos poden coñecer de preto a súa contorna", asegura López.

Neste sentido, o centro de Paradela tamén conta con actividades relacionadas co estudo da climatoloxía mediante o proxecto MeteoEscolas, no que o alumnado analiza o tempo e mesmo grava vídeos que logo sobe á súa páxina web.

"Tamén facemos programas de radio e pódcast cos nenos xunto coas actividades de meteoroloxía na biblioteca", sostén Adela López, que leva catro anos como directora e seis en total como docente no centro, nos que asegura que "avanzamos moito e, xunto coa Anpa, loitamos cada día polos dereitos dos nenos e nenas do rural de Paradela", xa que contan con diversos proxectos relacionados con hábitos de alimentación saudables, fomento do deporte e educación en igualdade.

Personalización

Os nenos están repartidos en cinco aulas, divididas por grupos de idades, o que lle confire ao centro, tal e como expresa a directora do mesmo, "un carácter moi familiar e unha atención personalizada", polo que ve que o colexio "ten futuro", xa que ademais o alumnado mantívose "moi estable" ao longo dos últimos anos, sendo a maior parte deles do propio concello. "En próximos días concertaremos unhas xornadas de portas abertas para que outras familias poidan coñecer o noso centro e o noso traballo nel", conclúe a directora.