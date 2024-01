Camino a la "inclusión real"

Hacer entender y visibilizar otras realidades. Ese es el principal objetivo de la Plataforma pola Diversidade Infantil da Comarca de Sarria, una agrupación en vías de convertirse en asociación que nació después de que Noelia Gómez, Rocío Arcos, Isabel Pardo, Cris Moscoso y Nieves Cabada, todas ellas madres de niños y niñas con diversidad funcional, se uniesen con el fin de "camiñar por conseguir a inclusión real dos nenos e nenas con necesidades especiais da comarca", explica Noelia Gómez, una de las fundadoras del colectivo, al que se han incorporado nuevas familias en los últimos meses, además de una terapeuta, una trabajadora social y una fisioterapeuta.

Los niños con diversidad funcional, con altas capacidades, con algún tipo de discapacidad o con TDAH son solo algunas de las múltiples realidades por las que la plataforma busca que los municipios de la comarca sean espacios "nos que os pequenos do rural con necesidades especiais poidan medrar cos mesmos recursos que os demais", afirma Gómez.

"PASO A PASO". Ellas aseguran que van "paso a paso", pero lo cierto es que sus acciones ya se dejan ver en la localidad. Todo comenzó en la última edición de las fiestas de San Xoán cuando el colectivo, tras reunirse con varios miembros del Concello, acordaron aprobar dos horas sin ruido diarias. Una medida "que foi moi ben acollida por toda a xente", tal y como indica Rocío Arcos.

Más tarde, la agrupación logró que se incluyesen juegos adaptados en el parque de As Insuas, en O Chanto y en la Praza da Vila. "Todos os nenos teñen dereito a xogar e buscamos espazos que contemplen outras realidades ás que a xente non está tan acostumada", tal y como reivindica Noelia Gómez.

Más tarde celebraron el primer concierto inclusivo por Santa Cecilia por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el que incluyeron un intérprete de lengua de signos y una proyección de imágenes sobre la diversidad funcional, a lo que le siguió una exposición temporal inaugurada por Navidad en la casa de la cultura de la villa en la que ellas mismas realizaron visitas guiadas.

"Viñeron vela preto de 300 persoas só nas visitas, moitas delas alumnos dos centros sarriaos, algo que consideramos fundamental para concienciar tanto aos pequenos como aos maiores", sostiene Noelia Gómez, que no esperaba "unha acollida tan boa".

Pero las madres dicen que este es solo el principio. Y es que "todavía queda moito camiño por diante", especialmente en lo que a educación se refiere, aseguran.

"Nós vemos, a niveis xerais, que faltan especialistas nos centros de ensinanza da comarca", ya que en muchos de ellos solo cuentan con un profesor de Pedagogía Terapéutica (PT) o de Audición y Lenguaje (AL) para varios colegios una o dos horas a la semana. "Así é moi complicado traballar, porque moitos colexios non dispoñen de recursos suficientes para atender as necesidades dos nenos", explican las madres.

Además, también afirman que no todos los centros de la comarca acogen a sus hijos. "Algúns dos concertados non fan esforzos por integrar nenos con necesidades especiais", sostienen. Ellas aseguran que el factor educativo y social es tan importante como el terapéutico, porque es "necesario" que todos los niños compartan el mismo espacio común. "Eu loitei moito para que o meu fillo que ten Tea estivese na mesma aula que o resto dos compañeiros", dice una de las madres, que asegura que las familias con hijos con necesidades especiales "estamos feitos doutra pasta, porque loitamos moito, e ás veces dámonos de fronte coa realidade", argumenta.

En este sentido, la ley dice que todos los niños darán clase preferentemente en la misma aula, aunque ellas coinciden en que algunos profesores no siguen esta máxima. "Todo o que non é incluír, ao final é excluír", dicen ellas, que creen que no es algo "que fagan conscientemente, senón que se trata de falta de coñecemento doutras realidades, por iso instamos a manter unha comunicación máis activa entre profesorado e titores".

Deporte para todos. La plataforma se reunió recientemente con el área de Cultura y Deportes de la Diputación de Lugo para trasladar sus demandas en relación a la inclusión de todos los menores en actividades relacionadas con el deporte. "Vemos, por exemplo, que en Monforte ou en Lugo hai equipos de baloncesto que miran pola diversidade, e nós queremos que os nosos nenos tamén teñan esas oportunidades", dicen las familias, que ya presentaron algunas propuestas que esperan que estudien y lleven a cabo.

Así, las familias invitan a todos los padres y especialistas a unirse a su plataforma para "crear espazos onde os nosos nenos teñan o seu lugar ao igual que o resto de pequenos", tanto desde el punto de vista arquitectónico como social, ya que "cantos máis sexamos, máis saberemos as necesidades que temos que propoñer".

Mientras tanto, ellas siguen con la vista al frente porque aseguran que "o noso é un non parar", y afirman que este es un proceso "no que temos que colaborar todos e todas diariamente, non vale mirar para outro lado".