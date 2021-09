El Camiño Francés tendrá el firme de pizarra a su paso pro Aguiada y Perros

El nuevo taller de empleo de Sarria mejorará el pavimento y el saneamiento en el Camino de Santiago en los núcleos de Aguiada y Perros, en la parroquia de Calvor, poniendo así en valor el histórico itinerario.

El firme será de pizarra en chapacuña, que en el caso de Aguiada estará combinado con hormigón lavado. Se trata de un pavimento aprobado por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural y muy adecuado para el Camino de Santiago, tal y como apuntó el arquitecto Antonio Taboada.

Estos trabajos seguirán la línea marcada por el anterior obradoiro de empleo, con lo que se busca unificar la imagen de la ruta jacobea a su paso por el ayuntamiento. En aquel taller, en 2020, los alumnos se ocuparon de adecuar distintos puntos del itinerario en la villa de Sarria. Uno de ellos fue la bajada paralela al cementerio municipal, en la que se hizo una actuación similar a la planteada en Aguiada y Perros. Entonces se delimitó una zona para el tránsito peatonal con una anchura de 1,75 metros a base de pizarra.

Los alumnos, además de encargarse del firme, llevarán a cabo el saneamiento e instalación de arquetas y sumideros. En Aguiada se ejecutarán los trabajos en todo el pueblo, mientras que en Perros será en un tramo del Camino en bajada junto a un pazo. Para realizar las obras en el primero de los núcleos, el Ayuntamiento tuvo que solicitar a la Diputación Provincial de Lugo el traspaso de la titularidad de la vía, lo que ya fue concedido, explicó el alcalde, Claudio Garrido.

El obradoiro, bautizado como Sarria, Camiño de Santiago II, dispone de una ayuda de 346.946 euros de la Consellería de Emprego e Igualdade. Contará con 20 alumnos en la especialidad de pavimentos de albañilería y urbanización. El taller se prolongará durante nueve meses y comenzará sobre el 15 de octubre, ofreciendo también a los participantes formación teórica. Ahora el Concello debe iniciar el proceso de selección de los alumnos, dos monitores y otro personal para el obradoiro.

La administración local pidió este año por segunda vez el taller de empleo, pues anteriormente no le fue concedida la ayuda. El gobierno municipal está "muy satisfecho" por la aprobación de la iniciativa porque se trata de "un proyecto muy importante para el Camino de Santiago", indicó el regidor. Destacó que el taller permite poner de relieve la ruta en esta zona, que tiene un "valor patrimonial y etnográfico importante".

Cubillas denuncia que el gobierno no pidió un obraodoiro

El portavoz del grupo del PP de Láncara, Santiago Cubillas, denunció que el gobierno local no solicitó un taller de empleo en esta última convocatoria de la Xunta, lo que considera «un desprezo á situación das persoas do municipio que non teñen traballo » y que podrían lograr así un empleo durante nueve meses.



Cuarto año

El popular se quejó de que llevan ya "catro anos" sin pedir estos programas. Mientras la Xunta "fai un esforzo e incrementa o orzamento" para los talleres, el gobierno lancarés «despreocúpase de facer políticas activas de emprego e de dinamización económica local nun ano de tantas dificultades para moitos sectores e familias", concluyó.