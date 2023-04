El Camino Francés se marca como reto el peregrino de largo recorrido

Conseguir aumentar el número de peregrinos de largo recorrido es uno de los retos que tienen por delante los concellos del Camino Francés, junto con la digitalización para ofrecer un servicio más completo. Así lo explicó este viernes la directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), que agrupa a 109 ayuntamientos de distintas comunidades y que celebró una reunión de trabajo en Triacastela.

Su presidente, Enrique Maya, alcalde de Pamplona, explicó que de los 227.000 peregrinos que eligieron el Camino Francés el pasado año, apenas 50.000 comenzaron su periplo en Roncesvalles. En su opinión, sería conveniente "explorar alguna medida" para incentivar el Camino de largo recorrido, como conceder una compostela especial a aquellas personas que se decanten por esta opción.

La alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, que ejerció este viernes como anfitriona y que compagina la vicepresidencia de la asociación nacional con la presidencia de la Mancomunidade Galega de Municipios do Camiño Francés, consideró también necesario "trabajar" en este aspecto porque la ruta jacobea "no es un destino turístico al uso, es algo distinto" y prueba de ello, dijo, es que el Camino "deja algo" en quienes lo recorren.

La importancia de las pequeñas localidades fue otro de los puntos en los que insistió la AMCS, en una reunión a la que asistieron representantes de municipios como Artieda (Zaragoza), Villalcázar de Sirga (Palencia), Azofra (La Rioja) o Valcarlos (Navarra), con solo unos centenares de habitantes o incluso menos.

Para el alcalde de Pamplona, el Camino no existiría sin todos estos núcleos. Enrique Maya pidió no perder de vista lo que significa la ruta en cuanto a motor económico de la España vaciada, pero también insistió en la importancia de no olvidar su "raíz espiritual", que la convierte en una experiencia "especial".

El encuentro de la directiva de la AMCS contó con la presencia del vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y del delegado territorial en Lugo, Javier Arias. La alcaldesa de Triacastela les agradeció el apoyo de la administración autonómica al Camino y a la Mancomunidade.

Plan director

Calvo aseguró que la Xunta seguirá en esta línea y puso como ejemplo los 141 millones de euros que destinará al plan director del Camino hasta 2027, cuando se celebrará el siguiente Ano Xacobeo, cuyos preparativos ya están en marcha, avanzó.

El vicepresidente segundo definió el Camino como "la imagen más reconocida que tenemos de Galicia en el exterior" y un elemento "dinamizador" de los concellos por los que discurre, lo que ayuda a "desarrollar los territorios", especialmente del interior.

Tras señalar que el pasado año fueron 438.500 los peregrinos que sellaron la compostela, Diego Calvo abogó por cuidar el Camino porque consigue algo reservado a muy pocos destinos: quienes lo prueban quieren repetir.

Conmemoración: Habrá actos por el 30 aniversario como Bien Mundial

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago trabaja en los preparativos del trigésimo aniversario de la declaración del Camino Francés como Patrimonio de la Humanidad. Según explicó en Triacastela, está elaborando un completo programa en colaboración con instituciones autonómicas y provinciales para ofrecer en todas las comunidades por las que transcurre la ruta charlas con agentes públicos y privados sobre aspectos como la naturaleza o el patrimonio vinculados al Camino.



Este programa se cerrará con un evento final en Compostela que ya tiene fecha para el 14 de diciembre. a mayores, habrá exposiciones temporales para divulgar la imagen del Camino de Santiago en otras localidades.



Todos estos actos pretenden que "se capte su esencia", dado que es algo "único", además de reivindicar los valores y la importancia histórica del Camino Francés.

"Tenemos que aprender de estos 30 años, pero también estar muy orgullosos de lo que se ha avanzado", señaló Enrique Maya.