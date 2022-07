"O Camiño apórtalles vitalidade e dinamismo ás vilas polas que pasa"

O VINDEIRO sábado 16 de xullo Triacastela celebra a terceira edición da Festa do Peregrino, que recupera a normalidade logo do parón da pandemia. Para festexalo contarase cunha ampla programación que inclúe o pregón, ás 13.00 horas, de Manuel F. Rodríguez (Sarria, 1958), investigador e divulgador do Camiño dende a década dos 90.

Que significa para vostede ser o pregoeiro na Festa do Peregrino de Triacastela?

Para min é un motivo de agradecemento, polo feito de que Triacastela é un sitio moi próximo, e é unha satisfación que me chamaran para algo que está tan vencellado á miña vida laboral e persoal. Son técnico na Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo dende o ano 1992, son peregrino, e levo varias décadas adicándome á investigación e á divulgación do Camiño.

Cando se produce o seu primeiro contacto co Camiño?

Camiño Francés, e cando eu era neno tamén o era. Durante a miña nenez pasaban polas rúas da localidade algúns peregrinos e foi nese intre cando nove adolescentes da vila sentimos a necesidade de ver que experimentaban, e no 1976 fixemos o Camiño dende Sarria. Non había albergues nin sinalización, iamos preguntando e levabamos mochilas e tendas de campaña.

Dende que comezou a traballar ata hoxe, percibiu grandes cambios?

O cambio é radical. Podemos dicir que o único que permanece inmutable é o propio camiño, todo o demais cambiou. Antes non había nada, nin sequera sinalización, pero si que había respecto pola figura do peregrino. A xente ofrecíache auga, froita, comida... Hoxe iso non existe. Todo iso cambiou, tamén polos servizos que hai hoxe en día. Daquelas o Camiño era moi distinto, nin mellor nin peor, diferente.

Hoxe en día, cales diría que son as principais fortalezas e debilidades?

A súa fortaleza sempre foi e segue sendo a mesma: é un itinerario espiritual, que xera máis preguntas que respostas, e que ten dimensión europea. Iso mantense. Cambiaron os xeitos de velo, agora concíbese como un produto socioeconómico, cultural tamén, pero que debemos redimensionar. Non se debe perder a memoria, e agora mesmo o Camiño vese como un produto do momento, e estase esquecendo a súa historia. O número de xente documentada que fai o Camiño baixou, e iso para min é unha preocupación porque se non se sabe ver o Camiño en perspectiva europea e á larga pode ser un risco.

Poderíase afirmar que perdeu valor cultural e se concibe agora como un pasatempo turístico?

Eu respecto todos os peregrinos que se achegan ó Camiño independentemente de como o fagan. O Camiño é de todos, pese a iso é evidente que se está producindo unha desvalorización do mesmo que pode chegar a ser un risco no futuro.

En que sentido pode ser arriscado?

No sentido de que debemos preservar o seu futuro como patrimonio singular e único. Non hai outro Camiño de Santiago no mundo, e se perdemos esta perspectiva corremos o risco de que ese Camiño do que vive tanta xente, mude. Convertilo nun itinerario de tránsito ou nunha guía excursionista de curto percorrido é un risco. Ninguén é culpable, só é o resultado do éxito do propio Camiño.

Dende as institucións faise un traballo suficiente para coidar e preservar a súa esencia?

As institucións deben saber o que fan. Neste sentido, a min gustaríame que houbese máis comunicación entre as comunidades autónomas á hora de entender o Camiño como un elemento do noso patrimonio cultural común, e esas conexións necesitan ser continuas e para iso hai que manter intercambios institucionais que son fundamentais.

Considera que ten un efecto positivo para as localidades e vilas de paso como Triacastela?

Iso é evidente. Existe un cambio moi importante de percorrer localidades polas que pasa o Camiño a facelo polas que non pasa, tanto dentro como fóra de Galicia. O dinamismo e a vitalidade que hai nesas poboacións non o hai nas outras. A pesar diso, ben é certo que se está dando unha especulación excesiva en torno aos espazos inmediatos ó Camiño, e tamén é unha cuestión preocupante.

Tocando de novo a actualidade, como cre que lle afectou a crise sanitaria ó Camiño?

Estaba seguro de que se ía recuperar sen problemas cando pasara a fase máis complexa da epidemia, e así foi. Os peregrinos precisaban voltar ó Camiño, porque é un espazo emocional que te libera e xera sentimentos moi diversos.