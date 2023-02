Camiña pide a Escontrela que dimita tras los informes sobre el detective

La dirección de Camiña Sarria, el partido del alcalde, Claudio Garrido, pidió este jueves la dimisión de su exsocio de gobierno, Benjamín Escontrela, a raíz de los informes de Secretaría e Intervención que apuntan a que podrían existir delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos en la contratación de un detective para investigar bajas laborales en la residencia de mayores.

Para Camiña, ambos informes, que recogen también incumplimientos en materia contractual, laboral y de protección de datos, son "demoledores" con respecto a la labor de Escontrela al frente del geriátrico y "constatan a súa incapacidade como xestor público".

El partido avanza que apoyará la remisión al fiscal y al juzgado del expediente de contratación del detective, tal y como proponen los servicios de Secretaría e Intervención. Sobre este asunto se pronunciarán los distintos partidos el próximo lunes en las comisiones previas al pleno del día 23.

Los informes dicen que el Concello requirió sin éxito a Escontrela y al detective para que entregaran las investigaciones realizadas en el 2019 a ocho trabajadoras de la residencia. Al no obtener respuesta, concluyen que esos trabajos no constan oficialmente y es ahí donde creen que podría haber un delito en caso de que se pruebe que el Concello acabó pagando 17.887 euros por algo que no se hizo.

Escontrela niega este extremo y asegura que los trabajos fueron realizados y el informe entregado en su día y depositado en la residencia. Por su parte, el detective contestó al Ayuntamiento que solo mediante solicitud policial o judicial se puede acceder al contenido de esas investigaciones.

Camiña considera "inexplicable" que no aporten los informes y dice estar de acuerdo en enviar el asunto a la Fiscalía y al juzgado para dilucidar si existen o no, así como "as responsabilidades legais nas que poida incorrer Benjamín Escontrela segundo o caso", al tiempo que pide a los demás partidos que apoyen la propuesta.

Los informes de Secretaría e Intervención serán tratados por los distintos partidos el lunes en las comisiones del pleno

En su opinión, "a situación é moi grave" porque el debate pasó de girar sobre la idoneidad de contratar a un detective para investigar bajas de las trabajadoras del geriátrico a "cuestionar se ese traballo foi realmente realizado".

Escontrela, por su parte, no solo rechaza dimitir sino que asegura que "todos estos ataques, acusaciones y calumnias", lejos de hacerle caer en el desánimo y abandonar la política, lo que consiguen es darle "más fuerzas para encabezar una candidatura", aunque no especifica si será la del PSOE, Galicia Sempre u otro partido.

El concejal acusa a Camiña de usar los informes de los funcionarios "interpretándolos de la forma que más le beneficie políticamente" dentro de la estrategia de "lichamiento" que dice venir sufriendo desde hace meses.

"Garrido trata de perpetuarse en la alcaldía a costa de lo que sea, empleando toda clase de artimañas, incluso no del todo ortodoxas, con el fin de aplastar a cualquier persona que se atreva a enfrentarse a él y a defender y gestionar los intereses de los sarrianos de una forma diferente", afirma.

A su modo de ver, Camiña sabe que no tendrá mayoría absoluta y precisará de otras fuerzas "que pueda manejar". "A mí no me ve como un posible aliado sino más bien como un rival político del cual conviene deshacerse", dice.