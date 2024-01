Camiña establece dez demandas para Xunta, Goberno central e Deputación

O partido independente Camiña Sarria, de ámbito local e que goberna en minoría no concello, vén de elaborar un decálogo de demandas dirixidas á Xunta de Galicia, o Goberno Central e a Deputación, entre as que cita a rehabilitación do Muíño do Toleiro, a compra e restauración da Fortaleza, o financiamento para construír un auditorio na antiga fábrica Feculera ou a creación de novo solo industrial no Morelle.

Son todos eles proxectos de calado, e en moitos casos reivindicacións históricas do municipio, que Camiña Sarria, a formación comandada por Claudio Garrido, lanza agora ante a proximidade das eleccións autonómicas e que levará mañá ao pleno ordinario na busca do apoio dos concelleiros de PP, PSOE e BNG, partidos que concorrerán á cita do 18 de febreiro.

Así, reclama a incorporación da residencia de maiores da vila á rede de xeriátricos da Deputación ou, no seu caso, a concertación dun mínimo de 30 prazas ao ano para usuarios dependentes deste centro, pertencente ao Concello.

Pide tamén financiamento para rehabilitar a Feculera e convertela no espacio sociocultural Familia José Vento, con auditorio incluído, así como a adquisición e restauración da Fortaleza e a cesión, previo acondicionamento integral, do Muíño do Toleiro, comprado pola Xunta no 2006 e, dende hai uns anos, "en lamentable estado de abandono e evidente ruína".

No decálogo de demandas figura, asemade, a dotación de fondos públicos para a instalación dun parque acuático no Chanto, a rehabilitación da contorna da Ponte Vella e a das rúas de titularidade autonómica Matías López, Diego Pazos, Benigno Quiroga, Marqués de Ugena, Porvir e Lázaro para ser transferidas despois ao Concello.

Estación de tren. Outro compromiso que reclama Camiña é a "mellora da estación de tren e parada obrigatoria do Ave en Sarria ao ser o noso pobo o punto máis importante de saída de peregrinos no Camiño de Santiago". Ademais, pide aportacións para a festa de San Xoán e una solución ante a falta de chan no polígono do Morelle, dependente do Goberno central, "con posta a disposición inmediata do solo industrial".

Na súa moción, que defenderá mañá no pleno das 19.30 horas o voceiro de Camiña, César No, esta formación carga especialmente contra a Deputación e a Xunta, ás que acusa de non atender "as necesidades, anhelos e obxectivos" do municipio sarriao.

Sobre o ente provincial sinala que, á marxe do plan Único, asina convenios por importes que van desde os dous millóns de euros para Guitiriz, ata 1,5 millóns para Lugo, 1,2 para Portomarín, 500.000 euros para Monterroso ou 300.000 para Vilalba "para arranxo de rúas, vías ou residencias", así como 900.000 euros para a compra do Castelo de Doiras, en Cervantes. "Así nun sinfín de convenios entre os que non está o concello de Sarria", critica.

Con respecto á Xunta, denuncia que só achega nos seus orzamentos 500.000 euros para a segunda fase de desdobramento do corredor. "Todo isto mentres merca e restaura castelos, mosteiros e todo tipo de edificios (...), dota de solo industrial a concellos do PP ou concerta residencias con capital privado, actuacións nas que nunca está Sarria", sostén.