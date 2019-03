Un cambio en el proyecto de Ponte Ribeira enfrenta a gobierno y oposición

Un cambio en el proyecto de Ponte Ribeira motivó un enfrentamiento en el último pleno de Sarria entre el grupo de gobierno del PSOE y el PP. Según el concejal de obras, Diego López, está en marcha una modificación porque "un dos pilotes non se pode construír", dato que generó el enfado del PP porque "na vida dixeron nada dos pilotes".

"Ese modificado contempla un cambio do proxecto construtivo. É unha cousa puntual e corresponde ao estribo esquerdo na zona de augas arriba. Non se pode construír un pilote que estaba proxectado e hai que optar por outra solución nesa zona concreta. A ponte é a mesma, o proxecto é o mesmo, pero a solución construtiva implica unha modificación puntual", defendió el edil de obras.

Para el portavoz del PP, José Antonio García, "é moi grave, porque vostedes non lle contaron a ninguén de Sarria que se vai modificar o proxecto. Sempre dixeron que era unha modificación do procedemento construtivo". "Non vai haber Ponte Ribeira en moitos meses", opinó.

La dirección de obra es la que prepara esta modificación, que tendrá que aprobar la junta de gobierno local. Los trabajos para reabrir Ponte Ribeira fueron adjudicados en octubre del pasado año, pero desde esa fecha todavía no dieron comienzo.