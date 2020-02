El Concello de Sarria, a iniciativa de los empresarios de San Xulián da Veiga, promueve una modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico con el fin de crear una bolsa de suelo urbanizable de uso industrial en este polígono, de modo que se reconozca a todos los niveles el asentamiento de una docena de empresas existente desde hace décadas.

Según explica uno de los impulsores de esta iniciativa, el cambio en las Normas Subsidiarias cuenta con el consenso de la totalidad de propietarios de las once naves ubicadas en este entorno, además del matadero comarcal, que quedará contemplado como bien patrimonial del Concello de Sarria.

Se trata de utilizar los mecanismos legales vigentes para crear una bolsa de unos 29.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y reconocer de esta forma "una realidad empresarial que ya existe" en San Xulián desde la década de los 90 o incluso antes, señala.

La modificación del planeamiento se encuentra en la fase de recabar los preceptivos informes previos de distintos organismos. Si todo marcha según lo previsto, podría estar aprobada de forma definitiva hacia mediados o finales del próximo año, dado que suelen ser tramitaciones largas.

La memoria elaborada para este fin recuerda que el Concello de Sarria solo dispone de dos ámbitos legalmente habilitados para acoger suelo de uso industrial y comercial a amplia escala, que son el polígono de O Morelle, con una superficie aproximada de 118.000 metros cuadrados, y el de Betote, de más reciente creación.

Ante esta situación, fueron surgiendo usos industriales en otros emplazamientos. Al reconocer como tal el de San Xulián se pretende integrar este asentamiento en la legalidad urbanística vigente y generar suelo industrial "nun municipio con severas carencias do mesmo". De hecho, y según el documento, el suelo neto de uso industrial disponible en Sarria "resulta, a todas luces, insuficiente para as necesidades do quinto municipio en poboación da provincia e que exhibe un nivel de actividade e dinamismo económico moi superior á media provincial".

En Betote se habilitaron 7,5 hectáreas

La tramitación que se sigue con el polígono de San Xulián da Veiga es similar a la que posibilitó en el año 2015 crear alrededor de 7,5 hectáreas de suelo urbanizable de uso industrial en Betote.



En aquella ocasión, también se puso en marcha una modificación de las Normas Subsidiarias para regularizar la situación de la decena de naves de este polígono, situado a 2,6 kilómetros del casco urbano de Sarria y con acceso desde la LU-546, en las proximidades de la rotonda que va al corredor.



Ampliación

El procedimiento iniciado en Betote culminó no solo con el reconocimiento del asentamiento —que data de los años 90 y ocupa 4,5 hectáreas—, sino también con la posibilidad de ampliarlo en tres hectáreas más hacia el este, favoreciendo así la expansión de las empresas existentes o la implantación de nuevos proyectos.



En el caso de San Xulián da Veiga las naves actuales se encuentran bastante concentradas, por lo que las opciones de ampliación del área son menores.