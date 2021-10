El cambio de Calvo Sotelo por Rúa da Liberdade será efectivo en octubre de 2022

La calle Calvo Sotelo de Sarria pasará a denominarse Rúa da Liberdade, aunque el cambio no se hará efectivo hasta el 28 de octubre de 2022, como acordó este la corporación en un pleno telemático. La modificación del nombre se aprobó con los votos en contra del PP, que, a su vez, presentó una moción para que se paralizara el proceso y que fue rechazada.

El alcalde, Claudio Garrido, explicó que "a petición de empresarios" se decidió retrasar un año la entrada en vigor del nuevo nombre para permitirles "ir sacando stock" de productos de márketing y merchandising.

Considera que es "un acto de dignidad" el cambio, manifestándose en el mismo sentido BNG y PSOE. Para el portavoz de los nacionalistas, Efrén Castro, "dignifica o rueiro" y eliminar "un nombre imposto por unha ditadura fascista", aunque cree que "chega tarde". El socialista Diego López echó de menos que no hubiera participación ciudadana y se mostró en contra de la entrada en vigor "en diferido", pues se podría haber dado, añadió, algún tipo de ayuda a los empresarios.

El portavoz del PP, José Antonio García, afirmó que la "inmensa maioría" de los comerciantes están en contra del cambio, como demostraron con una recogida de firmas, e insistió en que les supondrá gastos. "Non é unha prioridade", opinó el popular, quien cree que esta medida es "unha cuestión ideolóxica". Criticó, además, al gobierno por celebrar el pleno telemático "para non abrir as portas a veciños e comercios de Calvo Sotelo".

También se aprobó, con la abstención del PP, el nombre de Calella de Barreiros para una vía que estaba sin denominación.

Los populares llevaron a la sesión una segunda moción para demandar que se garantice la continuidad del servicio de atención temprana, sin interrupción, pues el contrato finaliza el 31 de este mes. El concejal de servicios sociales, Benjamín Escontrela, afirmó que hay que volver a licitar y no se pueden realizar prórrogas, para lo que están "tratando de acelerar" el procedimiento. Según explicó, los servicios de atención temprana se crearon en 2014 y se preguntó por qué el PP nunca lo puso en marcha.

Para los populares es "nefasta" la gestión, pues creen que se podría haber iniciado antes el proceso de licitación, y anunciaron que si se interrumpe presentarán denuncias por "prexuízos" a las familias. García pidió que interviniera una concejala de su partido por ser conocedora del servicio, pero Garrido no lo consideró.

Precisamente este jueves una madre, vecina de Láncara, demandó en un escrito remitido a este periódico que "non cerren o servizo nin cambien os profesionais".

Efrén Castro y la socialista Pilar López apoyaron la moción, pero dijeron que es una competencia de la Xunta y debería gestionarlo.

Fuera del orden del día, y por urgencia, el gobierno llevó una propuesta para ampliar el horario del cementerio, aprobada por unanimidad. La necrópolis abrirá también a mediodía, de lunes a sábado de 9.00 a 18.30 horas en invierno y de 9.00 a 20.00 en verano, mientras que los domingos y festivos lo hará de 9.00 a 13.00. El PP y el PSOE ven "raquítico" este cambio, pues solicitan que también esté abierto los domingos y festivos por la tarde.