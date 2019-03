Cae parte del tejado de la iglesia de Trascastro y causa daños en el altar

Parte de la cubierta de la iglesia de la parroquia de Trascastro, en el concello de O Incio, se derrumbó en la noche del domingo sobre el altar, provocando importantes daños.

El templo se encontraba en mal estado desde hace tiempo, por lo que hace unos dos años que no se oficiaban misas, solo algunos funerales. Otros tenían lugar en la iglesia de Santa Cruz do Incio y se celebraba el entierro en Trascastro, donde son ya pocas las personas que viven habitualmente.

Los vecinos aseguraron que ya habían puesto en conocimiento del Obispado de Lugo la situación en la que estaba la iglesia, la cual presentaba goteras y grietas. «Leva máis de dez anos chovendo polas paredes. Ao non sacarlle as goteiras acabou caendo», se lamentó María Jacinta Cunha, una de las residentes que se encargaba de limpiar el templo.

Según explicó, la cubierta pudo caer sobre las once de la noche del domingo, cuando oyeron un estruendo, que pensaron que era un trueno. En la mañana de ayer se llevaron la desagradable sorpresa al encontrarse con algunos pequeños restos del tejado en el cementerio. El fuerte viento y las lluvias de esa jornada pudieron acelerar el derrumbe.

La mayor parte de la cubierta se precipitó en el interior de la iglesia, sobre el altar y un retablo. Este último sufrió importantes daños y la imagen de Nuestra Señora de la Asunción está tirada entre los escombros. Otras figuras corrieron mejor suerte y se mantienen todavía en el retablo.

Los residentes reclamaron que sean retiradas las imágenes, al igual que las de otro altar. «Teñen que levalas para un sitio seguro. Poden caer máis restos do tellado. Non me gustaría ver as imaxes do altar da Virxe do Carme desfeitas como as do retablo principal», señaló María Jacinta Cunha. Además, puede llover sobre ellas, provocando más desperfectos.

Los vecinos se congratularon de que en el momento en el que se produjo el derrumbe no se encontraran nadie en el cementerio. «Non hai moito houbo un funeral, sorte que non caeu ese día», manifestó una residente, quien recordó que hace poco instalaron nuevos bancos, ventanas y puertas en el templo.

En la mañana de ayer los vecinos alertaron al Ayuntamiento de la caída de la cubierta de la construcción, tras lo cual la alcaldesa, Laura Celeiro, dio traslado al Obispado de Lugo. Desde este lamentaron el derrumbe e indicaron que estudiarán la situación del templo, aunque por ahora desconocen qué medidas tomarán.

CAMINO CORTADO. El Concello cerró al tráfico un tramo de la pista que se encuentra junto a la iglesia por temor a que tengan lugar nuevos derrumbes, ya que las paredes de la construcción presentan grietas, señaló la regidora.

El corte está señalizado y los vecinos disponen de otro camino alternativo en el lugar, por lo que no es preciso que den un rodeo.