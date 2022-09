Cae de nuevo un árbol en el paseo del río en O Chanto

Un árbol de la ribera del río Sarria en O Chanto se desplomó, cayendo parte de las ramas en el paseo situado junto al cauce. El percance, que se suma a los acontecidos en los últimos meses en esta y otras zonas de la villa, no provocó heridos.

La incidencia ocurrió el miércoles, cuando se vino abajo el ejemplar, situado en la ribera del lado del campo de rugby. En su caída atravesó el cauce y parte de las ramas llegaron al paseo del río y a un banco, el cual es de piedra y no sufrió desperfectos. Afortunadamente en ese momento no transitaba ningún peatón por el lugar y no se produjeron heridos.

El Concello se encargará de retirar el árbol, para lo que ya solicitó autorización a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y le fue concedida. También recibió permiso para sacar otro ejemplar en el lugar, cuyo tronco está roto desde hace tiempo y apoyado sobre otro, corriendo el riesgo de precipitarse sobre el cauce.

Desde el gobierno local indicaron que, ante la caída de árboles, el organismo de cuenca ya analizó el estado de los mismos en la ribera del río. Esta entidad tiene prevista una actuación para tirar unos 70 ejemplares que se encuentran enfermos o secos, pero el Ayuntamiento desconoce cuándo la llevará a cabo.

En la zona en la que se derrumbó el árbol el miércoles ocurrió otro incidente similar hace unos meses, en abril. Entonces un ejemplar situado también en la ribera del lado del campo de rugby se vino abajo atravesando el cauce y parte de las ramas llegaron a la terraza de un establecimiento hostelero, sin que tampoco se produjeran heridos.

Más recientemente, el pasado día 1, rompió una gran rama de un árbol en la ribera del río Sarria, pero en este caso enfrente del paseo del Malecón, en las inmediaciones de la pasarela del hotel.

Este año también se precipitó otro ejemplar en una isla del río en la zona de la calle Ameneirizas. Este ya había cedido anteriormente y se encontraba a punto de desplomarse. Por ello, se encontraba precintada la zona y un banco, sobre el que cayó.