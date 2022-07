O cadete feminino do CB Sarria chega á final dos Xogos do Eixo Atlántico

O equipo cadete feminino de baloncesto do CB Sarria acadou a final dos Xogos do Eixo Atlántico, que será televisada en directo este venres ás 17.30 horas na Casa da Cultura. As xogadoras sarriás convértense nas primeiras deportistas da vila en chegar a unha final en tódalas edicións disputadas ata o momento.

Pola outra parte, o equipo masculino de baloncesto loitará por estar entre os 13 mellores clasificados, mentres que o de fútbol pode optar aos 7 primeiros postos.

En total, eran tres os equipos da vila que viaxaban ata a localidade lusa de Maia para disputar esta 14ª edición dos Xogos do Eixo, que comezou o luns e remata hoxe, reunindo a un total de máis de 2.200 deportistas.