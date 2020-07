Buscan al conductor que derribó a un ciclista en Sarria sin prestarle auxilio

Un vecino de Sarria resultó herido el jueves cuando circulaba en bicicleta al ser derribado por un turismo que continuó la marcha sin prestarle auxilio y cuyo conductor está siendo buscado. El ciclista precisó atención sanitaria al resultar con heridas en varias partes del cuerpo.

Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil y difundidos a través de las redes sociales en un intento de encontrar pistas que permitan identificar al conductor del coche, del que se sabe que era de color rojo y de pequeño tamaño.

El afectado, José Antonio Armesto, desconoce si la persona que conducía el vehículo se dio a la fuga de forma intencionada o si pudo ser que no se percatase de lo ocurrido. Lo que sí sabe es la sensación de "impotencia e rabia" que experimentó al verse herido y constatar que el coche no estaba. "É a impotencia de levantarte e ver que non hai ninguén", comenta el ciclista, quien también incide en que "o que me deu non sabe como quedei eu".

El atropello se produjo sobre las 11.45 horas del jueves a la altura del kilómetro 5 de la carretera LU-P-5710, a su paso por la parroquia de Goián, en el municipio de Sarria.

