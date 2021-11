Se busca firma para invertir

Los jóvenes Efrén López Ferreiro, de Sarria, e Iván Varela Rozados, de A Coruña, se lanzaron a montar su propia empresa, pero no es un proyecto de emprendimiento al uso. Su negocio, Luceiro Capital, busca invertir en una compañía consolidada para llevarla "ao seguinte nivel de crecemento". Los emprendedores crearon un fondo de búsqueda gallego con capital privado internacional, un proyecto "pioneiro" en Galicia que pretende "fortalecer" el tejido empresarial de la comunidad y el norte de Portugal a través de la inversión en pequeñas y medianas empresas (Pymes) por un valor de hasta 30 millones de euros. Es la "primeira" empresa de este tipo en Galicia y en España son también "bastante novas", mientras que en Estados Unidos llevan desde hace más de 30 años.

El sarriano estudió ingeniería aeronáutica en Madrid, pero su vida laboral está ligada desde hace siete años a la consultoría estratégica. Su compañero de proyecto también es ingeniero, pero su carrera se centró en la banca de inversión. Ambos se conocen desde su etapa de estudiantes de bachillerato en Galicia y Varela, tras finalizar un MBA (Master in Business Administration), "sentou as bases do proxecto e presentoumo", explica Efrén López desde Estados Unidos. Allí está finalizando un MBA de Insead y The Wharton School de la Universidad de Pensilvania que este año lo llevó por Francia, Arabia Saudí, Singapur y, ahora, Filadelfia.

Luceiro Capital, destaca, "está totalmente enfocada a Galicia, supón facer algo que aporta á terra na que crecemos". La firma, con sede en A Coruña, tiene más de 20 inversores con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria en una mediana empresa para posteriormente involucrarse en la gestión activa de la misma y la creación de valor a largo plazo. Están dirigidos especialmente a compañías familiares que buscan un socio que les ayude a dar continuidad a su proyecto. Se tratará de una firma que "con potencial e que estén dispostas a adoptar un modelo que os leve ao seguinte nivel de crecemento".

Luceiro Capital tiene inversores de España, Estados Unidos o Reino Unido. Son empresarios y directivos que ocuparon puestos de máxima responsabilidad en BBVA, Repsol o JP Morgan Chase, quienes "aportarán a súa experiencia e visión empresarial".

A la hora de elegir empresa no tienen preferencias de sector, filtran por tamaño y que cuente con "uns fluxos de caixa estables e un endebedamento baixo". Entre los requisitos están que tengan entre uno y cinco millones de euros de Ebitda, es decir, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esperan "coñecer e analizar centros de empresas" en los próximos meses.

El sarriano se animó a formar parte de Luceiro Capital por estar enfocado a su comunidad y no ser un proyecto al uso. "Vas a unha empresa consolidada, montada e estable, cun plan de crecemento definido. Entras directamente a traballar na compañía para crear valor", lo que, al mismo tiempo, es "unha responsabilidade moi grande". Está "moi agradecido pola oportunidade", apunta López, quien, una vez termine el MBA, regresará a España para continuar involucrado en el crecimiento de Luceiro Capital.