Un burro 'fariñeiro' de premio en A Pobra de San Xiao

Los establecimientos hosteleros es habitual que sorteen para atraer clientes lotes de bebidas, un jamón o un premio en metálico, pero no un burro fariñeiro. Este fue el regalo que tuvo un local de A Pobra de San Xiao, la cafetería-pub Refugio, para uno de sus clientes.

No es la primera vez que este negocio realiza un sorteo similar, pues ya rifó desde un potro hasta un cabrito y un cerdo vietnamita, explica la gerente del establecimiento, Neurka Fernández. "Fágoo porque me gustan moito os animais e esta é unha zona de gandaría", señala.

En esta ocasión se decantó por sortear un burro de raza autóctona por la demanda que existe, aunque le fue complicado encontrarlo. Este tipo de asno "é máis difícil de atopar, é unha raza pequena e chama máis a atención", explica la joven hostelera, quien es gerente del local desde hace cinco años.

La rifa, que causó expectación, se celebró en la noche del pasado viernes. Estaba previsto que tuviera lugar antes, aunque no pudo hacerse al ser el burro todavía pequeño y estar mamando.

Durante un mes, la cafetería-pub regaló a sus clientes un total de 8.500 rifas con sus consumiciones, indica. Las últimas se repartieron el mismo día del sorteo, que, según la joven, atrajo a personas procedentes de la comarca sarriana, Cospeito, Meira, Castro o A Fonsagrada.

Precisamente a este último municipio fue a parar el animal, que ganó Silvia Murias. "Chegou e preguntou como se chamaba o burro e díxenlle que era Platero. Respondeu que sería Olegario e que se iría para A Fonsagrada", cuenta la hostelera. Y así fue, Olegario pasta ahora tranquilamente en este concello, cuenta la agraciada.

Esta era la primera vez que acudía al establecimiento lancarés. "Unha rapaza que traballa alí é amiga e coa broma de que sorteaban un burro fomos. Non contábamos que nos tocara", afirma Silvia Murias, quien es una apasionada de los animales. También es afortunada en sorteos, pues en una ocasión le tocaron dos cabras en una rifa de un pueblo de su municipio. "Para que me toque teñen que ser animais", bromea.

INTERÉS. La joven se congratula de que se sorteara un burro fariñeiro, ya que "non hai moitos e ten que haber máis". Tal fue el interés que acaparó el asno que a la agraciada llegaron a ofrecerle después del sorteo "1.000 euros" por el animal, aunque se negó, explica Neurka Fernández. "O burro non o vendo por nada do mundo", apunta la fonsagradina.

Los suegros de la afortunada fueron esa misma noche a recoger el animal. "Cando os chamamos pensaron que era de broma", dice. Están "moi contentos" con el asno Olegario, nombre que se le ocurrió "de broma". El animal, de seis meses, es "bo e agarimoso" y ya congenió con las otras mascotas del hogar de Silvia Murias e incluso con los vecinos. "Anda con cans e gatos e ata dos veciños se fixo amigo. Vai correndo detrás de ti", cuenta.

Neurka Fernández ya planea nuevos curiosos sorteos entre sus clientes. El próximo será en julio coincidiendo con el aniversario del establecimiento y prevé rifar un ternero. En siguientes ocasiones no descarta regalar de nuevo un burro ante el éxito del sorteo del pasado viernes.