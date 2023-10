Buril prepara un mes de octubre con cerca de una veintena de actuaciones

Aunque la mayoría de festivales van llegando a su fin con la entrada del otoño, lo cierto es que desde la asociación Buril de Sarria se niegan a bajar el volumen de sus altavoces, ya que preparan un mes de octubre cargado de música punk y death metal en vivo desde el local de su colectivo, situado en la Travesía Mueblenorte, en el callejón conocido popularmente en la localidad como Rúa da Música.

En total, Buril tiene programadas 19 actuaciones, ocho de ellas dentro del conocido como Napalm Fest en fusión con Back to Nature los días 13 y 14, y otros once conciertos a lo largo de todo el mes. Tal y como explica Arturo Carballeira, uno de los fundadores de Buril, se trata de una "oportunidade única para escoitar grandes grupos do panorama local, nacional e mesmo internacional".

Y es que la primera actuación, que tendrá lugar el próximo martes, será la de la banda parisina Clavicule, un grupo formado en 2018 que se ha ido forjando un nombre en todo tipo de escenarios y festivales de Francia y que se caracterizan por su fusión de estilos surf, grunge, psicodélico y punk rock.

El día 12 actuará el trío de punk Kondusión Kolerika, el grupo de rock Filophobicas y también Okeoh, que serán la antesala del Napalm Fest, en el que colabora Back to Nature, y que reunirá a algunos de los mejores grupos en Sarria los días 13 y 14.

En esta edición contarán con la música en vivo del grupo lucense Mutualistas, Dioivo con su black metal desde Vigo, Anecoid desde Pontevedra, Cranio desde Ferrol, Aneuma desde Navia, Barbarian Prophecies desde Lugo, Death.Bringer desde León y Slamentable desde Albacete.

El festival, cuya entrada tendrá un coste de ocho euros por día o, en caso de ser anticipada para los dos días por diez en entradium.com, destinará parte de lo recolectado a las bandas y en solidaridad con el santuario animal Frente L.A. "Levamos tres anos co Napalm Fest, exceptuando os de pandemia, así que temos moitas ganas de voltar", asegura Arturo Carballeira sobre una cita a la que acuden decenas de personas de toda la geografía gallega.

El día 21 actuará Uguns Project, y el 27 será el turno de Phrenetix, una banda de trash metal llegada de Lituania, y Crowded, el grupo revelación de metal coruñés. El 29 será el turno de Stone From the Sky, de Francia, con su rock psicodélico, post-rock, stoner, post-hardcore, y también Could Seed. El 30 regresará de visita la mítica banda andaluza Red Eye y, por último, el día 31 Endless Drive pondrá el broche final a un mes cargado de música en directo "ao que esperemos que se unan todos os amantes destes estilos, pero tamén os que desexen escoitar cousas novas", concluye el fundador de Buril.