Arturo Carballeira, fundador da Asociación Buril

"En Buril acollemos máis de 100 concertos ao ano sen recibir un duro, pero merece a pena"

O local social da agrupación sarriá abriu as súas portas en 2017 logo de que os membros de Sudor do Tractorista, ‘o teu grupo de kortello’, decidisen crear un espazo "no que poder dar voz á escena musical underground á vez que dispoñemos dun lugar de ensaio para nós sen depender de ninguén máis"