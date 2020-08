El brote de la residencia de O Incio se dispara: 49 contagios más y un total de 113 casos

El brote en la residencia de mayores de O Incio de ha disparado tras confirmarse otros 49 casos más, por lo que el total de afectados en el centro -intervenido por la Xunta- es de 113. De ellos, 87 son residente y 26 empleados. Según los datos actualizados este miércoles por las consellerías de Política Social y Sanidad, el último balance incluye 31 usuarios más y 18 trabajadores del citado centro.

Desde el centro San Rosendo señalaban este miércoles que pese a esta situación "extrema", fuentes de la residencia han apuntado que no piensan en el "cierre" y que seguirán atendiendo a los mayores, en un municipio que destacan que está "muy envejecido".



En esta residencia se trabaja con dos equipos de profesionales, unos que atienden a los positivos y el resto que se dedica a los no contagiados, que son 30, de los entorno a 120 residentes.



Además desde que se ha detectado el primer positivo por Covid-19, se ha contratado a 14 nuevos trabajadores, "muchos de ellos voluntarios de Ourense y Lugo", han destacado las mismas fuentes.

Estas mismas fuentes señalan que se ha acondicionado el centro, ubicando en la primera planta a los usuarios contagiados y en la segunda planta se sitúan a los negativos.



Asimismo, estas mismas fuentes han puntualizado que los mayores confinados no "están graves", al tiempo que se pone de manifiesto que en el centro se están "siguiendo los protocolos".



El de O Incio es en la actualidad uno de los municipios más afectados por el Covid-19 donde hasta el alcalde, Héctor Corujo, se encuentra "confinado", según han apuntado fuentes del Ayuntamiento.

GALICIA. En Galicia hay un total de 99 usuarios con coronavirus, además de los 87 casos de O Incio, se mantienen 11 positivos en la residencia Orpea de Culleredo (A Coruña) y uno en la Residencia DomusVi Lalín .

En el que respeta a los trabajadores, además de los 26 afectados en O Incio, hay dos en la Residencia DomusVi de Lalín; cuatro en la Orpea Coruña en Culleredo; y uno en cada una de las siguientes residencias de mayores: DomusVi de Monforte; Paradela; San Bartolomeu de Xove; DomusVi de Barra de Miño, en el municipio ourensano de Coles; Volta del Castro en Santiago y Residencia Los Tercios en Touro. A ellos se suma un trabajador en la Residencia de discapacidades Las Flores en Ourense.