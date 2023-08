Unha brigada municipal pon a punto en Sarria a contorna natural das Aceas

A área de Medio Ambiente do Concello de Sarria vén de acometer unha posta a punto da ruta de sendeirismo das Aceas, unha contorna natural moi frecuentada pola veciñanza na cal se rozou a maleza das marxes do río e reparáronse as partes das varandas de madeira que estaban danadas.

Segundo explicou o concelleiro Borja García, os labores comezaron hai xa días e foron executados polos traballadores da brigada de Medio Ambiente co reforzo doutros operarios contratados polo Concello para axudar tamén en materia de obras e medio rural.

Ademais de limpar as beiras do río Sarria dende a ponte da Áspera ata As Aceas, así como varios treitos do río Celeiro, o persoal municipal retirou restos de árbores que entorpecían o tránsito pola ruta de sendeirismo e arranxou as pasarelas de madeira nas zonas afectadas pola caída de pólas, o paso do tempo ou as inclemencias meteorolóxicas. Os traballos están rematados a falta só dunhas pequenas partes de varanda.

Outra das actuacións realizadas consistiu en despexar de vexetación unha fervenza existente na ruta, de xeito que "se vexa dende o camiño e luza máis". "A idea é instalar alí uns bancos para que a xente poida descansar e observar a fervenza", sinalou Borja García.

A ruta das Aceas é un percorrido circular duns seis quilómetros de lonxitude a carón do río nunha contorna de gran beleza da que gozan numerosas persoas. Segundo o Concello, esta intervención busca ter o itinerario "en óptimas condicións" nesta época do ano.