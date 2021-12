En el sorteo de la Bonoloto de este martes ha habido un acertante de primera categoría (6 aciertos), premiado con 1.977.363 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Sarria, situada en Marquesa Casa López, 8. "Estamos moi ledos de repartir ilusión", publicaron en sus redes sociales desde Alecrín Dourado.

"Oxalá se repita o 22 de decembro", añadieron desde la cuenta de Facebook de la administración que ha vendido el boleto millonario. Nada más conocer la buena noticia, la lotera, María José García Rodríguez, se mostraba "moi emocionada" e "ilusionada" por haber repartido la suerte en la localidad.

María José García desconoce quién es el nuevo millonario. "Estaste imaxinando quen pode ser, se pode ser alguén que vai sempre ou non", señaló. Para la sarriana, es una "recompensa" dar un premio de esta categoría "en días que co sorteo do Nadal traballas moito, sen descanso".

La lotera espera que la Bonoloto sea el preludio del Gordo el próximo día 22. María José García se hizo cargo de la única administración de loterías de la villa en 2018 y el de este martes es el premio de mayor cuantía que dio por ahora.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay dos boletos premiados con 93.248 euros, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22 y en el Despacho Receptor nº 45.720 de León, situado en José Aguado, 34.

Combinación ganadora: 12 32 25 14 3 17

Complementario: 6, reintegro: 8.

Escrutinio:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

1ª (6) 1 1.977.363,44

2ª (5 + Compl.) 2 93.248,06

3ª (5) 103 905,32

4ª (4) 6.159 23,97

5ª (3) 104.125 4,00

Reintegro 533.886 0,50

Un boleto de Euromillones comprado en Ares, premiado con un millón de euros

Un boleto comprado en Ares ha sido también agraciado con un millón de euros. El acertante de El Millón —un sorteo complementario de Euromillones que se lleva a cabo todos los martes y viernes— adquirió el cupón premiado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad coruñesa, situada en la Avenida Mugardos, 18- Bajo.



Todos los jugadores que compran boletos de Euromillones son introducidos en el juego El Millón, en el que deben acertar el código generado en su boleto con el sorteado para llevarse un 1 millón de euros. El código ganador ha sido VTT92231.