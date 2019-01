Los bomberos de Sarria ven mermados los medios de los que disponen

SARRIA. Los bomberos del parque comarcal de Sarria ven mermados los medios de los que disponen al no poder usar material básico como la escalera de mano por faltar unos dispositivos de seguridad. La situación, que se arrastra desde hace meses, no afecta solo a este parque, sino también a los de Monforte y Chantada, gestionados por la misma empresa.

Cada uno de estos parques están dotados con camiones que llevan en su parte superior una plataforma en la que se transporta diverso material, como escaleras y herramientas de mano. Estos camiones fueron recepcionados hace ya ocho años, pero carecen de un dispositivo anticaídas que se exige en alturas de más de dos metros, como es el caso.

Según fuentes sindicales, el problema vino cuando hace unos meses la empresa que gestiona estos parques, Natutecnia, decidió de retirar el material por faltar ese sistema para la prevención de riesgos laborales. Desde entonces, se da la paradoja de que los bomberos se ven obligados a dejar la escalera y otras herramientas en la base cuando salen a realizar alguna intervención, con la consiguiente merma en su operatividad. Intentaron alojar ese material en otros lugares para evitar la altura de más dos metros, pero no cabe.

Se trata de una "situación endiablada", en palabras del secretario del comité de empresa de Natutecnia, Manuel Ventín, quien recuerda que los camiones fueron recepcionados hace años con el visto bueno de la firma y estuvieron operando todo este tiempo sin los citados dispositivos hasta que decidió retirar el material. "Supón máis risco ir sen el que subir a dous metros", señala.

LICITACIÓN. Según explica, el Consorcio Provincial contra Incendios está al tanto de esta problemática y tiene en marcha el proceso de licitación de los mecanismos de seguridad para volver a transportar el material en lo alto de los camiones. La cuestión es que estos procesos de licitación tienen sus plazos (que suelen ser largos) y, mientras, la empresa podría haber adoptado medidas provisionales para evitar llegar a estos extremos, comenta. "Hai solucións técnicas para seguir prestando o servizo con seguridade", apunta Ventín, quien considera que la firma podría "implantar medidas temporais" cuyo coste no sería elevado y que permitirían seguir funcionando con normalidad "mentres non saia a licitación".

La falta de este material supone "un problema de operatividade en moitas intervencións" aunque, por fortuna, no hubo que lamentar daños mayores por esta causa. La solución al conflicto es ahora cuestión de tiempo, pero mientras no se subsana, "como lle explicas a unha persoa que non tes escaleira para acceder?", se preguntan.