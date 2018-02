Los bomberos de Sarria rescatan a una anciana que cayó en su casa

SARRIA. Los bomberos del parque comarcal de Sarria rescataron en la tarde del lunes en el barrio de la estación de la villa a una mujer que había caído en su vivienda y no se podía levantar. La vecina, de unos 80 años de edad, vive sola.

Unos operarios de la empresa de gas que estaban realizando trabajos en el edificio fueron los encargados de dar la voz de alarma al oír gritar a la sarriana.

Los empleados avisaron poco antes de las ocho de la tarde al servicio de emergencias 112, que desplazó hasta el lugar a la Policía Local de Sarria, una ambulancia del 061 y los bomberos.

Estos últimos se trasladaron con dos vehículos, uno de ellos con escalera. Con ella accedieron a la vivienda de la octogenaria, ubicada en la tercera planta de un edificio situado en el cruce de las calles Calvo Sotelo y José Antonio. Los bomberos lograron abrir una ventana y entraron a la casa.

La mujer, quien utiliza un andador para caminar, se encontraba sentada. Según explicó a los efectivos, se había caído dos horas antes y no se podía levantar, por lo que había gritado para solicitar ayuda. En la tercera planta no residen otros vecinos y no fue oída hasta que llegaron los operarios de la empresa de gas.

Los bomberos abrieron la puerta de la casa para permitir la entrada de la Policía Local y los servicios sanitarios. La octogenaria fue trasladada en una ambulancia al Punto de Atención Continuada (PAC) de Sarria. La vecina presentaba un pequeño golpe y tras recibir asistencia sanitaria pudo regresar a su vivienda.

CORTE DEL TRÁFICO. El rescate obligó a cortar durante unos quince minutos el tráfico de vehículos en la intersección de las calles Calvo Sotelo y José Antonio, donde se colocó el camión con escalera para que los bomberos pudieran acceder a la vivienda. La circulación fue regulada por la Policía Local.

El amplio despliegue de los efectivos alarmó a los vecinos y viandantes, quienes siguieron durante todo momento el rescate.