Os bombeiros rescatan unha anciá que caeu na súa vivenda en Sarria

Os bombeiros do parque comarcal rescataron este martes unha veciña de Sarria, de 85 anos de idade que caera na súa vivenda. A incidencia ocorreu sobre as dúas da tarde no segundo piso dun inmoble da Rúa Toleiro. A muller, quen estaba soa, caeu e non se podía levantar. Por fortuna a anciá tiña o teléfono a man e puido dar a voz de alarma.

O servizo de emerxencias 112 despregou un amplo dispositivo, pois ata o lugar acudiron os bombeiros, axentes da Policía Local e unha ambulancia do 061.

A muller tiña a porta da vivenda pechada con chave, polo que, para non causar danos na mesma, os bombeiros entraron por unha ventá. Para iso os efectivos accederon ao balcón do piso, no que romperon un cristal. Encontráronse a anciá tirada no chan, pero aparentemente non sufría feridas e encontrábase en bo estado.

Os bombeiros abriron a porta da vivenda para permitir o paso dos servizos sanitarios e que atenderan a octoxenaria. Esta foi trasladada a un centro sanitario, pero pouco despois xa puido regresar ao seu fogar.

Na Rúa Toleiro concentráronse un bo número de veciños e viandantes alertados pola presenza dos servizos de emerxencia e seguiron a intervención dos efectivos.

Hai tres meses os bombeiros tiveron que rescatar outra anciá. Naquela ocasión a incidencia ocorreu na Rúa Gregorio Fernández e tiveron que empregar o camión con escaleira para poder acceder á unha ventá da vivenda.