El BNG de Sarria reclama el refuerzo del servicio de Pediatría en el ambulatorio

El BNG de Sarria llevará una moción al pleno ordinario de este jueves, a las 19.30 horas, para instar a la Xunta de Galicia a reforzar el servicio de Pediatría en el centro de salud de la villa, cubriendo las bajas y adoptando "medidas urxentes" para que "os nenos e nenas de Sarria poidan ter un acceso e unha atención sanitaria especializada propia dun sistema público e de calidade".

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, recuerda que desde hace tiempo existen quejas de familias del municipio por la falta de personal en el servicio de Pediatría, una situación que "se alonga polo menos dende o mes de xuño".

"En multitude de ocasións está desatendido, debido a que as baixas laborais dos profesionais encargados non se están a cubrir", afirma Castro, para quien esta circunstancia "está a xerar desatención na saúde das crianzas da nosa vila, xa que lonxe de ser un problema puntual estase a alongar moitos meses e sen que se lle poña unha solución".

El BNG culpa de la problemática "aos recortes que está a facer a Xunta de Galicia do PP na sanidade pública e en especial na Atención Primaria", lo que provoca "precariedade laboral para os profesionais sanitarios, con xornadas e calendarios imposibles de cumprir, e baixas médicas que non se cobren deixando servizos desatendidos, como no caso da Pediatría en Sarria".

Según Castro, "a Xunta leva anos recortando a sanidade pública, cunha clara estratexia para precarizala e abrilles as portas a un suculento negocio aos seus amigos da sanidade privada".

Los nacionalistas apelan a la unidad del pleno para "esixirlle á Xunta que cubra as baixas do servizo de Pediatría" en el centro de salud de Sarria, "que invista na Atención Primaria e que deixe de precarizar os postos de traballo do profesionais da Sanidade".

Este lunes una vecina remitió una queja a este diario diciendo que se acercó al ambulatorio para llevar a una niña a una revisión pediátrica y le dijeron que ella misma había anulado la cita por internet cuando ella no tiene la app.

Durante el pleno de este jueves se tratará también la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello y se dará cuenta del período medio de pago a los proveedores.