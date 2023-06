O BNG rexeitou o pacto con Camiña por "non cumprir" acordos no último mandato

O BNG de Sarria, que revalidou dous concelleiros nas últimas eleccións, descartou a formación dun goberno de coalición cos sete edís de Camiña por "incumprimentos" de acordos no último mandato que "dificultan a confianza" nese pacto, afirmou.

O partido nacionalista, encabezado por Efrén Castro, xa anunciara antes do pleno de investidura que non entraría a formar parte do goberno e este luns, unha vez pasada a toma de posesión, explicou con detalle os motivos desa decisión.

"Non nos une o proxecto que temos para Sarria co proxecto que representa Camiña, un partido independente sen unha ideoloxía clara", sinalou. Dixo tamén que, durante o último mandato, chegaron a varios acordos co goberno de Claudio Garrido que logo "non se cumpriron". Foi o caso do programa de promoción do comercio local ou da reforma do polideportivo do colexio Frei Luis de Granada.

A maiores, o BNG considera que Sarria "retrocedeu" nos últimos catro anos en temas "tan importantes" como o feminismo, o uso do galego ou a programación cultural, que define como "pobre, carente de identidade e dependente doutras administracións".

En canto á igualdade, os nacionalistas cren que Camiña amosou "posturas tibias ante certos actos" e que "o peche do Centro de Información á Muller deixa sen lugar de referencia a onde acudir ás vítimas de violencia de xénero".

No caso do galego, engaden, "reduciuse á mínima expresión nos actos oficiais e nos plenos, ao tempo que "desapareceron as campañas de promoción".

Citan como outro motivo a entrada de Camiña na coalición electoral Contamos xunto con "un tránsfuga de Becerreá" para "tratar de tirar un goberno progresista na Deputación", que investiu "máis de tres millóns de euros en Sarria no pasado mandato".

Aínda que Camiña deixou aberta a porta a chegar a un acordo no futuro, a postura do BNG parece pechar esa vía. Os nacionalistas decidiron en asemblea absterse no pleno de investidura, no que non se postularon para a alcaldía, deixando que goberne a lista más votada e dentro da filosofía de "pór freo aos gobernos da dereita".

Anuncian que nos vindeiros catro anos farán "oposición construtiva" e traballarán para acadar "a Sarria que merecemos".