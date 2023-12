O BNG insta a manifestarse por "unha sanidade digna" en Sarria

Logo do traslado hai case un mes dunha das dúas pediatras coas que contaba o centro de saúde de Sarria, decenas de familias da localidade esixen cubrir "canto antes" a vacante para que os nenos e nenas da vila, así como outros de concellos limítrofes aos que tamén lles corresponde o médico na cabeceira de comarca, poidan acudir ao ambulatorio sen esperar "20 días no mellor dos casos, xa que as citas están colapsadas, ou mesmo ter que ir ata Lugo para que nos atendan", explican as nais e os pais dos menores afectados.

É por iso que dende o BNG de Sarria convocan unha concentración para este venres ás 20.30 horas diante do centro de saúde da localidade. "A situación actual é inasimilable en tódolos ámbitos. Se en días pasados faltaban case a metade dos médicos de familia da quenda da tarde, nestes días vemos como queda desatendido un servizo tan importante como o de Pediatría", afirman dende o grupo municipal, que convocou outra concentración o mes pasado polo mesmo motivo.

A outra pediatra da localidade xa non pode atender máis pacientes, de forma que, dende o Sergas, decidiron trasladar un médico de familia de Lugo durante tres horas diarias mentres non se consegue cubrir a vacante. En tanto, moitas familias aseguran que "esta medida non é suficiente porque nin así logran cubrir a demanda que hai", xa que só se atenden os casos de nenos con patoloxías máis graves, ao que o BNG sarriao engade que "esta situación deixa as crianzas de toda a comarca de Sarria sen posibilidade de atención médica especializada".

O portavoz municipal do BNG, Efrén Castro, di que "a cidadanía non vai aceptar o modelo privatizador do presidente Rueda, non imos aceptar unha sanidade pública onde se deixe a toda a comarca de Sarria sen pediatra", e avoga tamén por "rebelarse contra o desmantelamento da sanidade pública, xa que precisamos unha sanidade digna".

Pola súa parte, o Sergas afirma que a praza vacante de Pediatría no centro de saúde sarriao está a ser substituída por un médico de Lugo pero que, "dada a escasez absoluta que hai de profesionais, concretamente cero nas listas de contratación, non podemos facer máis", e aseguran que "están a cubrirse as ausencias grazas á gran colaboración e o enorme esforzo do resto de profesionais que fan prolongacións ou intersubstitucións para poder manter o nivel de atención, que é o obxectivo primordial da área sanitaria".