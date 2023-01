El BNG insta al Concello a asumir responsabilidades en el adiós del Esmorga

El BNG de Sarria lamentó "profundamente" que los organizadores del Esmorga Fest se vieran "obrigados" a poner fin al festival después de ocho años por falta de respaldo económico, e instó al Concello a asumir "a súa responsabilidade" en esta decisión.

"Unímonos ao apoio unánime da sociedade sarriá á organización do festival. Foron moitos anos de duro traballo para situar a Sarria como un referente no panorama da música indie", afirmó el portavoz nacionalista, Efrén Castro, quien afeó las declaraciones de la concejala de Cultura, Reyes Abella, cuestionando a otras administraciones y destacando el apoyo del Concello en la medida de sus posibilidades. "Lonxe de asumir a súa responsabilidade na decisión tomada pola organización, a concelleira insinuou que as peticións da organización eran desmesuradas, cando todos e todas sabemos que dita cuantía non está moi lonxe do caché dunha orquestra" y sí de las sumas destinadas a otros eventos culturales o festivos.

"É unha cuestión de prioridades. Tiñan diñeiro e formas de financiar o evento como, por exemplo, dedicando unha ínfima parte do plan único da Deputación. Polo tanto, é unha decisión política do goberno de Camiña Sarria que Reyes Abella debe asumir sen buscar escusas", declaró el nacionalista.

Tras cifrar en casi un millón de euros la inversión de la Diputación en 2022 en Sarria, Castro opinó que el gobierno local "debería ser máis humilde, asumir a súa responsabilidade e non mentir sobre outras administracións que están a apoiar o tecido social sarriao".

La Diputación aportó al Esmorga el pasado año 6.000 euros y para esta edición tenía 7.000. El Concello no concretó cuál fue su ayuda. El presupuesto del festival en 2019 rondó los 65.000 euros.

Para el BNG el fin del Esmorga es una pérdida "insubstituíble" para el movimiento cultural y social de Sarria, a lo que se suma los ingresos que ya no dejará en la villa. Anunció que hará lo posible "para recuperar un evento esencial" y concluyó que el municipio "necesita outro rumbo político".