El BNG cuestiona el informe sobre las condiciones de la Escuela Hogar de Sarria

El BNG de Sarria considera que el informe emitido por la Consellería de Educación sobre las condiciones de la Escuela Hogar es "unha nova tomadura de pelo da Xunta" al alumnado del Ceip Frei Luis de Granada.

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, denuncia que el informe reconoce que el edificio "non cumpre coa normativa no que ten que ver coa accesibilidade", pero "minimiza e réstalle importancia algo que nos parece gravísimo porque se trata dunha normativa pensada para protexer a dignidade das persoas con dificultades motrices". También critica la actitud del gobierno local, pues dice no entender como el Concello "se conforma con un documento no que se recoñece que non se cumpre con toda a lexislación necesaria para que nenos e nenas asistan a clase nunhas condicións dignas".

El nacionalista recuerda que la administración autonómica tuvo más de seis meses para llevar a cabo las mejoras necesarias en las instalaciones Escuela Hogar para reubicar en este nuevo curso a los alumnos.