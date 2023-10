O BNG convoca unha concentración por unha atención primaria "digna"

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego de Sarria convoca para este venres unha concentración diante do centro de saúde da vila a partir das 20.30 horas para demandar que se cubran "de uxencia" as prazas que quedan baleiras no ambulatorio, xa que o partido tivo coñecemento de que a partir de hoxe só van estar tres médicos dun total de oito nas quendas de mañá debido a que cinco profesionais non estarán dispoñibles por traslados, vacacións e baixas laborais.

"Nesta tesitura é imposible que o persoal sanitario poida atender a demanda de pacientes que ten o centro e estanse a producir cambios de citas e consultas, que derivarán a urxencias correndo o risco de saturación deste servizo", afirma o seu portavoz, Efrén Castro, que anima a todos os que poidan a acudir a defender a atención primaria e o dereito a "unha sanidade pública de calidade para o noso pobo, porque están a deixar ao persoal sanitario nunha situación inabarcable. Dobran turnos e tratan de atendernos o máis axilmente posible pero até esta situación están desbordados".

Pola súa parte, o Sergas aclarou que "están substituídas entre a mañá e a tarde as ausencias por vacacións ou que se van nun concurso de traslados, ao que ten dereito todo traballador". Aseguran que se están a usar todas as fórmulas de substitución posibles ante a ausencia absoluta de profesionais nas listas de contratación, ben recurrindo a prolongacións de xornada ou intersubstitucións co fin de manter e garantir a mesma calidade asistencial.

Dende o BNG de Sarria presentarán unha moción en defensa da atención primaria no próximo pleno municipal para demandar á Xunta que cubra canto antes as prazas do centro de saúde. "Levamos moito tempo denunciando o desmantelamento da atención primaria e a mala xestión do PP, que está a levar ao centro de saúde de Sarria ao risco de colapso, por iso defenderemos no pleno do concello a adopción de medidas urxentes para reverter esta situación", explicou o voceiro.

Ademais, Efrén Castro traslada que a situación do centro de saúde de Sarria "é alarmante tamén polo servizo de pediatría, que dende hai xa tempo está a ser moi precario e atópase desatendido moitos días".

Dende o BNG reclaman ademais que para os orzamentos do 2024 se aumente polo menos un 25% o gasto dedicado a atención primaria para que chegue a representar un 25% do gasto adicado a sanidade pública excluído o gasto farmacéutico. "A falla de previsión e o desleixo cara á sanidade pública galega está a levar á atención primaria a situacións completamente insostibles, por iso esiximos solucións", di Castro.