El BNG busca "multiplicar apoios" en 2019 con Efrén Castro como candidato

El teniente de alcalde de Sarria, Efrén Castro, repetirá como cabeza de lista del BNG en las elecciones municipales del próximo año, en las cuales esta formación aspira a "multiplicar apoios" y "liderar o proxecto de esquerda e nacionalista en Sarria".

El nombramiento de Castro como alcaldable fue acordado en una asamblea celebrada el pasado jueves, en la cual resultó proclamado "por unanimidade". De nuevo le acompañará en la lista como mano derecha la concejala de cultura e igualdad, Mónica López, para quien tuvo este domingo un reconocimiento especial durante la presentación de su candidatura.

Fue un acto lúdico e informativo celebrado en la Travesía dos Soños en presencia de afiliados y simpatizantes nacionalistas y con la participación de la parlamentaria Olalla Rodil y del responsable local del BNG en Sarria, Fernando López. Según dijeron, su objetivo es "multiplicar a representación (ahora tienen dos concejales) para que Sarria poida avanzar no século XXI como outras moitas vilas e cidades nas que goberna o BNG".

Para ello, presentan como aval el trabajo de este mandato, que califican de "incuestionable" en las áreas de su responsabilidad, tales como deportes, cultura, medio rural o la residencia de mayores.

Imos ir a por todas porque o BNG demostrou que somos o único proxecto político serio para Sarria

Para Olalla Rodil, se trata de un proyecto "coherente que ten que seguir avanzando con seriedade e serenidade". La diputada autonómica citó algunas de las iniciativas promovidas por el BNG desde el gobierno de Sarria, como la campaña Vivas e visibles, que "son un exemplo para outras moitas vilas e cidades galegas". "Este 2019 ten que ser un punto de inflexión para Sarria e para Galicia", afirmó.

También Fernando López Campo destacó el trabajo realizado desde las concejalías del BNG pese "aos atrancos alleos" y la "labor obstrucionista da oposición".

"Imos ir a por todas porque o BNG demostrou que somos o único proxecto político serio para Sarria", aseguró Efrén Castro, quien dijo estar "inmensamente honrado" con la confianza depositada por sus compañeros para "seguir transformando esta vila".

El teniente de alcalde se mostró convencido de que los votantes sabrán valorar la labor de los nacionalistas, que gobiernan en minoría, en coalición con el PSOE y una concejala no adscrita. Preguntado sobre las rentabilidad que pueden obtener unos y otros socios de gobierno aseguró "confiar moito no noso traballo". Opinó también que en un escenario en el que se prevén numerosas candidaturas, el BNG tiene a su favor ser "a forza que menos bailou".

"Sarria merece un goberno de progreso que lle dea estabilidade ao concello e seriedade á política municipal. E para iso imos traballar", manifestó en el acto.

El alcaldable

"Somos a forza transformadora"



Efrén Castro definió al BNG como "a forza transformadora" en las localidades en las que gobierna, motivo por el cual consideró "vital que capitanee a política desta vila".



El actual teniente de alcalde presentó a la agrupación sarriana como "unha liña recta cando outras forzas non teñen tan claro cara onde van ir". "Nós témolo clarísimo", afirmó en la presentación.



"Ideas claras"

Esta es precisamente la imagen que pretende transmitir el BNG con este acto temprano de proclamación de candidato, con el intenta que cale en la ciudadanía una propuesta de partido "coherente e coas ideas claras". "Xa estamos traballando na Sarria do futuro", señalaron este domingo durante el acto, en la que no avanzaron otros nombres de la lista.